Así fue la EMOTIVA despedida de Andy Murray en Wimbledon

Nadie se acordará del resultado, porque al final fue lo menos importante de la velada en Wimbledon. El jueves en el All England Club se trató de honrar a una de las grandes leyendas del tenis en un lugar donde se coronó un par de ocasiones. Entre lágrimas, Andy Murray le dijo adiós a uno de los lugares más especiales de su carrera luego de caer en la primera ronda del dobles junto a su hermano Jamie frente a John Peers y Rinky Hijikata.

Después del cotejo se realizó una ceremonia en la Cancha Central donde el veterano tenista nacido en Escocia no logró contener las lágrimas. “Quiero jugar siempre, me encanta este deporte y me ha dado mucho. A lo largo de los años he aprendido muchas lecciones que me servirán para el resto de mi vida. No quiero dejarlo, así que es difícil”, confesó un emocionado Murray, campeón del histórico certamen en 2013 y 2016.

“Las lesiones han sido duras, lesiones bastante importantes, y hemos trabajado muy duro sólo para estar en la cancha compitiendo”, mencionó ante la mirada atenta de John McEnroe y Novak Djokovic, presentes en el recinto.

“Probablemente no al nivel que ninguno de nosotros quería, pero lo hemos intentado. Obviamente fue muy especial [jugar con Jamie]. Físicamente no fue fácil, pero me alegro de haberlo hecho. Es duro porque me encantaría seguir jugando, pero no puedo. Físicamente es demasiado duro ahora, todas las lesiones se han ido acumulando y no han sido insignificantes”, aseguró el tres veces campeón de Grand Slams.

Es importante mencionar que no pudo disputar su partido en el singles frente a Tomas Machac debido a que no se recuperó a tiempo de una intervención quirúrgica realizada el 22 de junio pasado.

El emotivo mensaje que Wimbledon y las leyendas le dedicaron a Andy Murray

Wimbledon le dedicó un emotivo mensaje a Andy Murray a través de redes sociales, el video va acompañado de un poderoso texto: “No hiciste soñar. Nos hiciste creer. Nos hiciste llorar. Y nos hiciste sentir orgulloso”.

En el video aparecen jugadores de la talla de Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, contemporáneos de una de las mejores raquetas de los últimos tiempos. También se ve a Venus Williams, mientras se muestran imágenes de la carrera de Murray, con sus altas y sus bajas.

You made us dream.

You made us believe.

You made us cry.

pic.twitter.com/yNsnkEsEhc — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

