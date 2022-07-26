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EN VIVO: Atlante vs Dorados | Liga BBVA Expansión MX

Se espera un partido lleno de emociones en la Liga BBVA Expansión MX por Fut Azteca entre los Potros de Hierro del Atlante y los Dorados de Sinaloa

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Escrito por: Salvador Hernández

Los “Potros de Hierro” del Atlante son los líderes absolutos del Torneo Apertura 2022 de la Liga Expansión BBVA MX, en su casa, el Estadio Azulgrana recibirán a los Dorados de Sinaloa en vivo por aztecadeportes.com y la APP Oficial.

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¡Cántale, Diego!

¿Cómo llega Atlante vs Dorados?

“El Gran Pez” arrancó el certamen con dos derrotas, en la fecha 3 y 4 los pupilos Rafael García derrotaron a los Coyotes de Tlaxcala y Atlético La Paz.

Dorados es noveno de la clasificación general con nueve unidades, producto de dos derrotas y dos victorias en apenas cuatro jornadas completas en la Liga BBVA Expansión MX.

Estoy muy agradecido con el profe por la confianza que me tiene, toca seguir trabajando para seguir convenciéndolo. Me siento muy feliz por todo el esfuerzo que he hecho, también mi familia me ha apoyado y lo merecemos” añadió el joven que ha sido colocado como defensa central y contención, Orlando Tirado previo al duelo en el Estadio Azulgrana.

Mientras que el Atlante está en la cima del torneo con 10 puntos, empatado con el cuadro de Raya2, pero por diferencia de goles el ”Equipo del Pueblo” se quedó en la parte de privilegio del Apertura 2022.

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Horario y dónde ver Atlante vs Dorados

Atlante y Dorados se enfrenatarán en la pantalla de FUT Azteca y lo podrás seguir en vivo por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes en nuestro sitio y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, además de Facebook y YouTube en punto de las 4:55 pm, con la narración de Raúl Patiño, mientras que en los comentarios estarán Daniel López Casarín y Marycarmen Lara.

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