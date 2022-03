EN VIVO: Necaxa vs Querétaro | Jornada 10 del Clausura 2022

El Necaxa vs Querétaro marcará el inicio de la Jornada 10 del Clasura 2022. Desde el Estadio Victoria, los hidrocálidos chocarán con los queretanos en Aguascalientes, en un partido que además se jugará a puerta cerrada.

NECAXA VS QUERÉTARO EN VIVO AQUÍ

Necaxa ha mostrado mejoría de la mano de Jaime Lozano, aunque los resultados no lo han acompañado del todo. Por su parte, a Querétaro también le cayó bien el cambio de entrenador con la llegada de Hernán Cristante. Será un choque que tendrá en juego tres puntos vitales para los dos equipos.

Te puede interesar: Jaime Lozano preocupado por la falta de contundencia en Necaxa

Por la familia y el futbol, fomentemos la paz en el futbol mexicano

Estadísticas de Necaxa y Querétaro

Luego de nuebe jornadas disputadas, el Necaxa suma dos victorias, dos empates y cinco derrotas. De la mano de Jaime Lozano sólo han podido sumar un triunfo y fue en cancha de Cruz Azul, en el partido que significó su debut como técnico de los Rayos.

Los Gallos tienen una victoria, cinco empates y tres derrotas en los mismos nueve partidos. Se han convertido en un equipo difícil de vencer de la mano de Hernán Cristante, quien llegó en lugar de Leonardo Ramos. El conjunto queretano está buscando

¿A qué hora Necaxa vs Querétaro?

El Necaxa vs Querétaro está programado para el viernes 11 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Como ya lo mencionamos anteriormente, será el duelo que abra con la Jornada 10 del Clausura 2022, posteriormente habrá un Juárez vs Atlas que también podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes. También habrá un Rayados vs Mazatlán para iniciar la fecha con todo.

¿Dónde ver Necaxa vs Querétaro EN VIVO?

El duelo en Aguascalientes dará inicio a las 18:55 horas tiempo del centro de México. Lo podrás ver en vivo por Azteca 7, el sitio y la App de Azteca Deportes. Las mejores narraciones del mundo mundial para la Liga MX.

Te puede interesar: América dejó ir el triunfo y se hunde ante Querétaro