“Es muy difícil": Enrique Meza habla de la crisis de Cruz Azul

Luego de la goleada ante las Águilas del América, el exjugador y entrenador de Cruz Azul, Enrique Meza, confesó que es muy doloroso ver el mal paso que vive el cuadro celeste y peor aún tras el histórico 7-0 en contra que se vivió el pasado sábado en el estadio Azteca.

“Es muy difícil, uno no se casa con los equipos, pero yo por ejemplo, ahí me hice jugador y ahí me hice técnico. Hay que dar resultados y la verdad es que en un momento como este para nadie es grato, ya tengo mucho años que salí de Cruz Azul pero es muy doloroso”, platicó el entrenador en entrevista para Azteca Deportes.

Enrique Meza explica la goleada de América a Cruz Azul

Para el experimentado estratega y múltiple campeón en el balompié mexicano, el desorden fue la principal razón de la goleada ante el equipo azulcrema, misma que provocó el cese del director técnico en turno, el uruguayo Diego Aguirre.

“Casi siempre las goleadas son producto de un desorden muy grande y yo por supuesto no me atrevo a hacer una acusación de tal tamaño, pero esas goleada siempre serán por eso, por el desorden, empiezan a ir adelante. Cruz Azul sufrió, entonces tengo la impresión en que tienen un buen equipo, han traído jugadores que deben llenar los requisitos para estar, pero no han salido, entonces ya le costó trabajo a un técnico de prestigio que vino hacer su trabajo y que no lo pudo hacer”, aseguró.

En la Noria se hizo oficial que el banquillo celeste será ocupado por el “Potro” Gutiérrez a partir de la Jornada 11 del Apertura 2022, cuando reciban a los Gallos Blancos del Querétaro, una oportunidad invaluable asegura el ‘Ojitos'.

“Siempre todos en algún momento dado tuvimos una oportunidad y es un momento importante, la directiva decidió que él fuera el que entrara en el recambio, yo quiero pensar en que lo analizaron muy bien y que el ‘Potro’ después de hacer lo que hizo en la historia de México reciba una oportunidad buena y que pueda hacer un gran trabajo para que salga adelante junto con Cruz Azul”, finalizó Enrique Meza.

