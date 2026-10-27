Domenic Angelino, entrenador, sobre la importancia de caminar: “es muy bueno para quemar calorías”

Mucho se ha hablado respecto a la importancia de que las personas se mantengan activas día a día a fin de tener un cuerpo saludable; sin embargo, bajo este contexto la realidad es que la caminata es uno de los ejercicios que más infravalorados están en cuanto a la quema de calorías se refiere.

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Se sabe que, para bajar de peso de forma correcta y saludable, muchas personas hacen uso del déficit calórico, el cual no es más que el gasto mayor de calorías en torno a las que se consumen al día. Por tal motivo, un experto en la materia habló sobre la caminata en este proceso.

¿Caminar ayuda a la quema de calorías para bajar de peso?

Domenic Angelino, jefe de ciencias del ejercicio en Fit Craft y entrenador personal, asegura que caminar puede ser una base bastante confiable para las personas que desean tener un régimen de acondicionamiento físico, por lo que la quema de calorías en este proceso puede ser una realidad.

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En esencia, Angelino establece que el factor diferencial de la caminata y la quema de calorías se logra si se hace bajo una manera estructurada e intencionada; es decir, de manera constante. Y es que, para él, “la actividad física es simplemente cualquier movimiento que implique quemar calorías”, según el portal Mens Health.

Además, Angelino menciona que uno de los principales objetivos de la caminata, además de bajar de peso, tiene que ver con la capacidad que tiene el corazón para bombear sangre, situación que se evalúa a través de la cantidad que se envía a través de los tejidos activos del cuerpo.

¿Cuál es la diferencia entre ejercicio y movimiento?

Pat Davidson, fisiólogo y entrenador de fuerza, menciona que el movimiento es ejercicio si tiene una intención y un plan detrás; es decir, si busca una progresión y cuenta con ciertas metas con el paso del tiempo, situación distinta a la que ocurre con un movimiento cualquiera.