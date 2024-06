Entrenador de la Eurocopa 2024 discrimina a árbitro argentino ¿Habrá sanción?

La polémica se desata en la Eurocopa 2024 por una decisión del árbitro argentino Facundo Tello que no marcó un supuesto penalti en el encuentro entre Escocia y Hungría a favor de los escoceses que desató la ira del técnico Steve Clarke haciendo comentarios discriminatorios sobre el silbante sudamericano.

Clarke declaró al término del partido donde Escocia fue eliminado del torneo al caer por marcador de 0-1 en los minutos finales.

¿Por qué no está en su país?: Steve Clarke sobre Facundo Tello

“Para mí el punto de inflexión del partido fue el penalti”, afirma el técnico. “Es 100% penalti y alguien tiene que explicarme por qué no ha sido señalado penalti. Porque de lo contrario creo que hay algo mal. He tenido una conversación con los árbitros. ¿Cuál es el punto, es argentino? ¿Por qué no está en su país? ¿Por qué no? Hay un árbitro europeo, no lo sé, no lo entiendo”, fueron las duras palabras del entrenador.

“No entiendo cómo el VAR puede ver esto y decir que no es penalti. Es sólo mi opinión. Es 100% penalti. Alguien, en algún lugar, tiene que explicarme por qué no es penalti. Es 100% y en un gol en un partido... si nos hubieran pitado ese penalti, podría haber sido una noche completamente diferente. Tengo otras palabras pero no las voy a usar”, adjuntó Clarke.

“En una competición europea hubiera sido mejor tener un árbitro europeo. Pero teníamos el VAR europeo. Quizás el árbitro no vio claramente el problema en el campo, pero ¿de qué sirve el VAR si no va a intervenir en algo así”, sentenció.

¿Por qué hay un árbitro argentino pitando en la Eurocopa 2024?

Existe un acuerdo de intercambio arbitral entre Conmebol y UEFA que ya existe desde la Eurocopa de 2020. Fernando Rapallini, Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá dirigieron en la pasada edición del certamen del ‘viejo continente’ los partidos Ucrania-Macedonia del Norte, Croacia-Escocia y Francia-Suiza.

Ahora el elegido es Facundo Tello, acompañado por sus asistentes Gabriel Chade y Ezequiel Brailovsky, fueron quienes arbitraron este fin de semana el Escocia-Hungría,en el Sttutgart Arena. La polémica está servida tras alzar la voz Clarke y ahora la pregunta es, ¿Habrá sanción para el entrenador de Escocia por a UEFA?