Los entrenadores coinciden: combinar dos o tres sesiones de fuerza con entre 150 y 300 minutos de cardio a la semana es clave para envejecer con salud

Una de las recomendaciones más comunes (alrededor del ejercicio físico) que se leen en la opinión popular es la de caminar. Y aunque los propios expertos en el mundo fit e incluso los médicos lo ven como algo positivo, las caminatas no tienen lo suficiente para fortalecer el cuerpo y así envejecer con salud en todos los aspectos. Por ello, he aquí la recomendación para combinar ejercicios de fuerza a tus rutinas diarias de cardio.

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¿Por qué caminar no es suficiente para tener una salud completa?

Pese a que el hecho de caminar permite a tu cuerpo mantenerse activo, cuando los años avanzan se pierde progresivamente la masa muscular. Eso compromete el equilibrio, la fuerza y la movilidad, por lo que la autonomía no existe en muchos de los casos de los adultos mayores. En esas edades no se trata de mejorar la apariencia física o de obtener músculo, sino de conseguir una vejez con muchas y mejores capacidades individuales ante el desgaste normal que provoca el paso del tiempo.

¿Cómo caminar y hacer ejercicios de fuerza para envejecer con salud?

Henrry Rodríguez es responsable del área de Fitness de ZEM Wellness Clinic Altea y defiende que cuidar el cuerpo para estas etapas de la vida requiere una combinación de potencia, fuerza y resistencia. No se trata de intensidad, sino de exigencias adaptadas a las necesidades individuales. Por ello, tal como la Organización Mundial de la Salud recomienda, se requieren entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica.

Pero a dichas actividades se deben agregar (sí o sí) dos jornadas de fortalecimiento muscular, donde se integren todos los grupos. Algunos indican que lo ideal son hasta 3 sesiones semanales, pero en casos de primerizos, dos con su debida dosis de exigencia pueden funcionar. Incluso si el gimnasio no es opción, la calistenia es una posibilidad para complementar los ejercicios cardiovasculares.

Uno de los consejos más prácticos es que empieces poco a poco. En ocasiones no hay paciencia y se busca exigencia máxima desde el principio, lo cual puede llegar a desanimar cuando no se logran objetivos algo inalcanzables. Por ello, empieza a caminar poco a poco e investiga qué ejercicios pueden fortalecer tus músculos principales y así registrar mejor salud general.