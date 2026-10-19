Los entrenadores revelan el mejor ejercicio de piernas a los 60: “La elevación de pierna recta que trabaja el cuádriceps sin generar impacto en la articulación”

Las personas de la tercera edad; es decir, aquellos que superan los 60 años, aún tienen deseos de mantenerse en forma a través de la actividad física mediante las recomendaciones de expertos y entrenadores, los cuales le brindan los ejercicios idóneos para dicho contexto.

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Bajo esta panorámica, distintos entrenadores han dado a conocer cuál sería el mejor ejercicio para estas personas que superan los 60 años de edad y desean tener piernas fuertes para caminar de forma sencilla. Si quieres conocer más información al respecto, quédate con nosotros.

¿Qué dicen los entrenadores sobre el mejor ejercicio para las personas de 60 años?

A partir de los 60 años caminar con cotidianidad puede volverse una tarea complicada. Por tal motivo, entrenadores y expertos como Lucía Mendez mencionan que en ocasiones las sentadillas no son la mejor opción, pues estas tienden a lastimar la zona de las rodillas a esta edad.

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Los entrenadores coinciden: "Hay personas que empiezan a hacer ejercicio a los 60 años y mejoran muchísimo su calidad de vida" https://t.co/fWi5eMLD9C — Jaime Oliveros (@Oliveros18Jaime) October 16, 2026

Debido a ello, el ejercicio más recomendado en este sector de la población es precisamente la elevación de pierna recta, mismo que pese a ser básico ayuda a mejorar la seguridad y la efectividad de las piernas gracias a que trabaja el cuadríceps mientras mantiene la rodilla.

Julio Ramírez, entrenador, menciona que este ejercicio fortalece la rodilla sin ponerla bajo ningún riesgo, por lo que su fortalecimiento es claro y estable. Por tal motivo, no dudes en realizar este movimiento si lo que deseas es tener más fuerza a la hora de caminar o realizar un trote moderado.

¿Cómo se hace la elevación de pierna recta?

Para este ejercicio tendrás que acostarte boca arriba y mantener la pierna estirada, mientras la otra se flexiona. Posteriormente deberás extender los brazos a los lados del cuerpo, contraer los músculos de la parte delantera y elevar la punta del pie mientras se activa la zona del abdomen para no arquear la espalda.