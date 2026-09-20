¿Cuántas calorías quemas con una hora de gimnasio todos los días?

La quema de calorías se ha vuelto un aspecto fundamental entre las personas que desean bajar de peso en este cierre de año, pues entienden que una quema más elevada en relación a la ingesta diaria puede determinar un cuerpo más fornido y adecuado de acuerdo con sus deseos.

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Para la quema de calorías es necesaria una dieta alimenticia entregada por un nutriólogo o experto en alimentos; sin embargo, también se necesita contar con actividad física recurrente. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás cuántas calorías se queman con una hora de gimnasio todos los días.

Estas calorías se queman con una hora de gimnasio todos los días

Lo primero a tener en cuenta es que el gimnasio se ha vuelto un aliciente importante para aquellas personas que desean bajar de peso y quemar esas calorías que tienen de más. Dicho lo anterior, la quema de estas depende, principalmente, del tipo de ejercicio que se realice en este espacio.

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En otras palabras, si en una hora de gimnasio realizas puro cardio; es decir, la bicicleta o la elíptica, puedes quemar entre 400 y 700 calorías. Ahora bien, si tu deseo es realizar circuitos funcionales o clases colectivas, la quema varía entre las 500 y las 700 calorías de acuerdo con la intensidad que sumes.

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Ir al gimnasio a sudar no sirve de nada. Tu cuerpo odia construir músculo porque gasta demasiada energía. Si quieres forzarlo a crecer, tienes que aplicar estas reglas innegociables: pic.twitter.com/ws4sytxhrI — Codigo Mental (@CodigoMental777) September 14, 2026

Finalmente, el entrenamiento de fuerza o el levantamiento de pesas puede quemar entre 200 y 400 calorías dependiendo el descanso que realices entre series. Por tal motivo, resulta fundamental combinar cada uno de estos ejercicios para que tu gasto calórico sea aún mayor.

¿Cuál es la importancia de la intensidad en una hora de gimnasio todos los días?

Si entrenas con un esfuerzo verdadero las pulsaciones se elevan y, en consecuencia, el gasto calórico también. Por tal motivo, se recomienda hacer actividad física con un nivel de intensidad lo suficientemente adecuado durante este periodo de tiempo.