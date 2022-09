Entrevista con Canelo Álvarez: se realizará una operación en sus manos

Saúl Canelo Álvarez otorgó una entrevista exclusiva con Box Azteca en la que se dijo conforme por haber derrotado a Gennady Golovkin en Las Vegas y reveló que a la brevedad tendrá que realizarse una operación en sus manos que lo tendrá en reposo seis semanas.

La noche del 17 de septiembre, Canelo Álvarez dio cuenta por decisión unánime de Golovkin, en un pleito altamente esperado por la afición al pugilismo.

El kazajo no ofreció mucho en los 12 asaltos ante un Canelo que buscó, pero que estuvo limitado por un tema que reveló luego de haber ganado en la Arena T-Mobile.

Las declaraciones de Canelo Álvarez tras vencer en Las Vegas a Golovkin

“Di lo que pude, lo que estuvo en mis manos, di lo mejor de mí, quedo satisfecho, tenemos que ver la pelea.

“A pesar de que tengo que hacerme una operación en las manos, de mis males, mis lesiones. Es como una limpieza en las rodillas de los meniscos, también tengo unas callosidades, excesos, con laser me los van a quemar, lo requiero y toma seis semanas de recuperación.

“No batallé con el peso, a veces no se puede entrenar al cien por ciento, cuando uno tiene una lesión. Das lo mejor de ti corriendo, pero al final debes de tirar madrazos, es boxeo y no maratón. Mi mano no me dejó bien al cien, estoy tranquilo por el resultado para volver bien el próximo año.

“Fue mucha impotencia, desde Caleb Plant tenía esa lesión, pero por desidia uno como peleador dice no pase nada, no pasa nada y ahí está el resultado.

“Lo más importante es hacer la cirugía, recuperarme y volver a entrenar.

“Con GGG le agradecí por haberle regalado estas tres grandes peleas a la afición, por haber compartido el ring con uno de los grandes del boxeo sin duda. Respecto a una cuarta pelea no lo sé, todo puede pasar.

“Es un gran peleador, muy fuerte, lo sabíamos, sabe boxear, sabe manejar la guardia, tiene buen jab y no no iba a ser fácil. Di lo mejor de mí y me quedo tranquilo”.