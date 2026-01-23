2XKO debuta oficialmente y marca el inicio de su Temporada 1 en PC y consolas

Riot Games anunció el lanzamiento oficial de 2XKO, su esperado juego gratuito de peleas por equipos 2v2 ambientado en el universo de League of Legends, el cual ya puede jugarse en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Este estreno no solo representa la llegada del título a todas las plataformas principales, sino que también marca el inicio de la Temporada 1, sentando las bases del futuro competitivo del juego.

2XKO apuesta por una experiencia cooperativa única dentro del género de peleas, permitiendo que dos jugadores formen un dúo para enfrentarse a otros equipos en combates dinámicos y estratégicos. Gracias a su compatibilidad multiplataforma y progresión cruzada, los jugadores pueden competir juntos sin importar la plataforma y conservar todo su progreso, contenido desbloqueado y recompensas entre PC y consolas.

Uno de los grandes atractivos de la Temporada 1 es la llegada de una nueva campeona jugable: Caitlyn. La Sheriff de Piltover estará disponible desde el lanzamiento mediante un evento de reclutamiento por tiempo limitado, y podrá desbloquearse de forma gratuita a través de distintas opciones dentro del juego, reforzando el enfoque accesible del título.

El contenido de la Temporada 1 también incluye un Pase de Batalla por niveles, con una ruta gratuita y varias opciones prémium que ofrecen elementos estéticos, recompensas de progreso y contenido exclusivo. A esto se suma Arcade, una línea de aspectos de temporada y de nivel Mítico, alineada con la temática elegida para esta primera etapa del juego.

Dentro de los aspectos, destaca Frame Perfect, una serie inspirada en la esencia competitiva de los juegos de pelea. Estos aspectos estarán disponibles durante toda la temporada y, de forma significativa, una parte de los ingresos generados se destinará a apoyar torneos comunitarios alrededor del mundo, reforzando el vínculo entre Riot Games y la escena de juegos de pelea.

En cuanto al contenido desbloqueado, 2XKO ofrece campeones, aspectos y recompensas que se comparten entre plataformas. Los jugadores de consola, además, recibirán automáticamente el contenido correspondiente al Acceso anticipado y la Temporada 0. Las misiones semanales y la tienda se restablecerán cada jueves, ofreciendo desafíos constantes y manteniendo activo el entorno competitivo.

La Temporada 1 también marca el inicio formal del ecosistema competitivo de 2XKO. El circuito comenzará en Frosty Faustings XVIII, primer evento Major de la temporada 2026, y Riot confirmó que Frame Perfect regresará en cada Major a lo largo del año. Con un enfoque claro en apoyar a organizadores y eventos comunitarios, 2XKO da sus primeros pasos como un nuevo contendiente fuerte dentro del panorama de los juegos de pelea competitivos.