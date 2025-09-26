deportes
Entrevista con Ricardo Marín | ¿Cómo es jugar en Puebla siendo propiedad de Chivas? | Liga MX

En esta entrevista exclusiva, el delantero revela cómo vive su participación con Puebla mientras Chivas sigue siendo dueño de su carta. ¿Se siente libre? ¿Hay presión desde Guadalajara? ¿Qué significa para él jugar en un club mientras pertenece a otro?

