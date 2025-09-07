deportes
Entró de milagro ante Japón y una leyenda de la Selección Mexicana lo llena de elogios después del 0-0

La Selección Mexicana no pudo sacar el triunfo ante Japón en el primer duelo amistoso de la Fecha FIFA de Septiembre

La Selección Mexicana se sigue preparando para el Mundial del 2026 en su casa.
Foto: X y Canva
Antonio Hernández
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana de Futbol tuvo un duro rival este fin de semana. Enfrentó a Japón en duelo amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre. El marcador terminó con un 0-0 y muchas dudas. El equipo tricolor sigue sin poder demostrar el nivel que se requiere para ir a una Copa del Mundo y más si se disputará en su casa.

Javier Aguirre sorprendió con su convocatoria de la Selección Mexicana . También lo hizo a la hora de realizar los cambios en el duelo ante los nipones. Erik Lira entró, tras la lesión de Edson Álvarez (el capitán) y se vio muy bien dentro de la cancha. El jugador del Cruz Azul se hizo cargo de la parte bajo y logró recuperar y repartir balones. Luis García, en la transmisión reconoció la labor del futbolista.

Gol de Erik Lira: México vs Inter de Porto Alegre

“Lira es uno de esos jugadores que llegaron tarde al Tri pero cayeron de maravilla”, dijo el exseleccionado nacional. Garcia se ha caracterizado por no esconder su sentir en el futbol mexicano. En esta ocasión reconoció el desarrollo de Lira.

Te puede interesar:

México y Javier Aguirre tienen una prueba más

La Fecha FIFA para México todavía no termina. El martes enfrenta a Corea del Sur en el cierre de sus duelos amistosos ante asiáticos. Se espera que Javier Aguirre haga más pruebas. Para este encuentro metió de cambio a Hirving Lozano y Erick Sánchez, dos de las sorpresas para esta convocatoria.

Ante Corea del Sur necesitará al sustituto de Edson Álvarez por si no se recupera. Todo indica de Lira sería el elegido por el gran trabajo que realizó contra Japón. También podría poner de inicio a Lozano y jugador con dos delanteros centro con Raúl Jiménez y Santiago Gimenez.

El duelo ante Corea del Sur se celebrará el martes en punto de las 19:00 horas del centro de México en el Geodis Park.

