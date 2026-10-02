OFICIAL: El Equipo de Messi se enfrenta al de Cristiano Ronaldo el 2 de mayo del 2027

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no se ha detenido en el ocaso de las carreras de ambos futbolistas y aunque en la actualidad compiten en ligas muy lejanas y con nulas posibilidades de enfrentarse dentro de una cancha, muy pronto el camino por saber quién es mejor continuará pero ahora desde los despachos.

Y es que recientemente Lionel Messi ha adquirido al Eldense, un equipo de la Segunda División de España que ya cuenta las horas para poder medirse ante el Almería, club propiedad en un 25% de Cristiano Ronaldo y que competirán por ascender a la máxima categoría del futbol español.

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La fecha exacta en la que se enfrentarán Eldense vs Almería, equipos de Messi y Cristiano Ronaldo

El Club Deportivo Eldense informó recientemente la adquisición de Lionel Messi de la entidad, a falta de la aprobación por parte del Consejo Superior de Deportes de España, como lo marca la legislación de ese país.

Es la segunda compra de Messi en lo que va del año en cuanto a clubes se refiere, ya que anteriormente había adquirido al UE Cornellá, conjunto catalán principalmente enfocado en el futbol formativo.

La adquisición del Eldense por parte de Messi obliga a revisar el calendario de competición para saber cuando se enfrentará al equipo de Cristiano Ronaldo y los aficionados tendrán que esperar hasta el próximo 2 de mayo del 2027 cuando se vean las caras en duelo de la Jornada 37 de LaLiga 2.

Considerando que el duelo está programado para la recta final de la temporada, podría tratarse de un encuentro trascendental para las aspiraciones de ambos equipos.

Ambos equipos ya se habian enfrentado previamente en esta campaña en la fecha inaugural con una aplastante victoria del Almería por 3-0 sobre Eldense; sin embargo, para la segunda vuelta podrían llegar con realidades opuestas.

Actualmente, el Almería de CR7 es tercero de la tabla con 15 puntos, mientras que el Eldense de Messi marcha en la posición 15 con apenas ocho unidades.

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