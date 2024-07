El equipo mexicano de tiro con arco varonil queda eliminado de París 2024

El equipo mexicano de tiro con arco varonil quedó eliminado de París 2024. Matías Grande, Bruno Martínez y Javier Rojas no pudieron seguir avanzando en conjunto, luego de caer ante la tripleta de Japón, que ahora en los Cuartos de Final se medirá ante los favoritos, Corea del Sur.

El encuentro se disputó en tres sets, por marcador de 5-1; México cayó en el primero por pizarra de 53-55; el segundo parcial se recuperaron y empataron 56-56; en el tercero cayeron por apenas una unidad, 56-57. Pero esto no termina aquí para la tripleta azteca, pues todavía tienen pruebas en los Juegos Veraniegos.

¿Cuándo vuelven a competir Matías Grande, Bruno Martínez y Javier Rojas en París 2024?

Ahora vendrán las pruebas individuales para los mexicanos. El primero en entrar acción será Bruno Martínez, quien se medirá contra el cubano Hugo Franco, el próximo 31 de julio a las 4:30 AM. Para el 1 de agosto, Grande enfrentará al mongol Otgonbold Baatarkhuyag, a la 1:30 AM . Ese mismo día, Javier Rojas entrará en acción ante el turco Berkim Tumer, en punto de las 7:43 AM.

Matías Grande también competirá en el Equipo Mixto de Tiro con Arco en París 2024

Además, Matías Grande estará en los octavos de final del Tiro con Arco por equipos mixto, junto a Alejandra Valencia, ganadora de la medalla de bronce por equipos femenil en París 2024, y en la misma disciplina, en Tokio 2020, también se llevó el tercer lugar junto a Luis ‘el Abuelo’ Álvarez.

La dupla azteca arrancará su partícipación el 2 de agosto a las 2:46 AM frente a Brasil, escuadra que está conformada por Ana Luiza Sliachticas y Marcus D’Almeida.