Fue tricampeón con el América y en su nuevo equipo ya se lesionó y la afición lo insulta

El ex del América Diego Valdés no ha tenido un buen inicio con su nuevo equipo , Vélez Sarsfield, pues después de que casi no podía ser registrados por un problema en el corazón que le salió durante las pruebas médicas, ahora se lesionó sin jugar todavía su primer partido y la afición ya reclama por haber contratado a un futbolistas así.

Desde su estancia en el América, Diego Valdés había demostrado que se lesionaba constantemente , pero para mala suerte de las Águilas siempre le pasaba cuando iba a Sudamérica para representar a Chile en la eliminatoria mundialista y ahora a Vélez le sucedió antes de su debut.

@diego_valdes_10 Diego Valdés aún no debuta en Vélez tras dejar el América

Diego Valdés se resintió de una lesión y no ha debutado

Diversos medios en Argentina aseguran que Diego Valdés se resintió de una lesión y no podrá ver actividad en la Copa Libertadores en la serie de octavos de final ante el Fortaleza, por lo que la afición ya se cansó y exigen su regreso a México, pues todo indica que no estará listo en las siguientes dos semanas.

“Se contrató a un futbolista que vive lesionado”, “que lo regresen a México”, “desde que no pasó la revisión médica nunca estuvo apto para jugar”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales sobre la actualidad del mediocampista chileno.

Te puede interesar:



Diego Valdés y una destacada trayectoria en México

Diego Valdés tuvo una destacada trayectoria en el futbol mexicano, pues desde su llegada al Morelia logró robarse los reflectores y hacer que otros equipos lo voltearan a ver y después de militar en Monarcas pasó a las filas del Santos, Laguna, y posteriormente llegó al América en donde jugó 141 partidos y anotó 38 goles, sumado a que fue pieza clave en el inicio de la época dorada de André Jardine y el tricampeonato.

Hace unos días, también se dio a conocer que el mediocampista no pasó en primera instancia los exámenes médicos con Vélez Sarsfield, ya que mostró algunos problemas en el corazón, pero en la segunda prueba todo salió bien.