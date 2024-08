¡Vuelve el Jimmy! El equipo de la MLS que contrataría a Jaime Lozano como su DT

Tras la salida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana, habría un equipo de la MLS interesado en poder hacerse de sus servicios. Situación que le podría ayudar a ampliar su preparación en la dirección de clubes.

Jimmy volvería a dirigir a un equipo luego de su paso al mando de la Selección de México. Con la que logró ganar la Copa Oro 2023 pero terminó fracasando en la Copa América 2024 al no dar los resultados esperados.

Te puede interesar: ¿Mensaje a Pep Guardiola? Las palabras de Julián Álvarez tras fichar con el Atlético de Madrid

Se trata del conjunto del San Diego FC, club que formará parte de la MLS a partir de la próxima temporada 2025. Situación por la que aún no tienen a su entrenador definido pero ya han logrado hacer algunos refuerzos interesantes como Hirving Lozano que ya fue presentado y anunciado como jugador franquicia.

Además, se rumorea la posibilidad de que Guillermo Ochoa pueda llegar en los próximos días, por lo que en caso de que se concreten las tres llegadas de los mexicanos habría un reencuentro del entrenador con futbolistas que convocó con la Selección.

Welcome to the Club, Agramont!

Together, we’ll elevate our matchday experience and strengthen our community initiatives through this partnership with the leading freight transportation company. #WovenIntoOne pic.twitter.com/0fzrWqglGr

— San Diego FC (@sandiegofc) August 14, 2024