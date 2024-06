Los equipos clasificados a los Cuartos de Final de la Euro 2024

Ha comenzado la actividad de los Octavos de Final de la Euro 2024. Son ocho partidos los que se disputan y ya tenemos a los primeros dos clasificados a los Cuartos de Final tras disputarse los primeros dos encuentros entre Suiza vs Italia y Alemania vs Dinamarca.

Aún queda por jugarse: Inglaterra vs Eslovaquia, España vs Georgia, Francia vs Bélgica, Portugal vs Eslovenia, Rumania vs Países Bajos y Austria vs Turquía.

Los equipos clasificados a los Cuartos de Final

El primer equipo en clasificarse fue el conjunto de Suiza que logró vencer a Italia 2-0. Los goles fueron de Remo Freuler y Ruben Vargas. La Selección de Italia no generó jugadas de peligro en el encuentro y terminó quedándose fuera de la competición.

Suiza se enfrentará al equipo que gane entre Inglaterra vs Eslovaquia.

Por otra parte, Alemania fue el segundo en conseguir su clasificación en un partido muy cerrado ante Dinamarca pero en el que logró imponer condiciones en el segundo tiempo. Los anotadores fueron: Kai Havertz al 53 y Jamal Musiala al 68.

Alemania espera a su siguiente rival entre el ganador de España vs Georgia.

