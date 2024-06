Así es el historial entre Portugal y Eslovenia previo a los Octavos de Final de la Euro 2024

La Selección de Portugal y Eslovenia este 1 de julio disputarán su duelo correspondiente de los Octavos de Final de la Euro 2024, en busca de avanzar a la siguiente fase.

Este es el segundo enfrentamiento entre los Lusos y Eslovenos, con el anterior siendo en marzo de este año. 2-0 en un amistoso con victoria eslovena en Ljubljana.

Ya en la fase eliminatoria de la EURO 2024, Portugal tiene el récord de la mayor diferencia en una victoria de Octavos de Final en un certamen global con un 6-1 vs Suiza en el Mundial de 2022.

Eslovenia va a disputar su primer partido de eliminatorias de un certamen europeo, mientras que este va a ser la 26 de Portugal. Desde la EURO 2016, Portugal ha perdido tres de sus cuatro partidos en esta ronda.

La derrota de Portugal ante Georgia en la última jornada de Fase de Grupos, terminó una racha de 12 victorias seguidas en competición oficial, pero no pierden dos seguidos desde la EURO 2008. (0-2 vs Suiza en la Fase de Grupos y 2-3 vs Alemania en Cuartos de Final).

Sólo Alemania (69% y 57) han promediado más posesión y han tenido más remates que Portugal (67% y 53) durante la fase de grupos de la EURO 2024, con el equipo de Julian Nagelsmann con 16 siendo el único equipo ha recibido menos remates que los portugueses que tuvieron 23.

Cristiano Ronaldo no ha marcado en ninguno de sus últimos siete partidos con Portugal en grandes torneos, su sequía más larga entre Eurocopa y Mundial. Ha rematado 19 veces en estas dos competiciones desde que marcara por última vez ante Ghana en el Mundial de 2022.

Vitinha ha completado más pases de ruptura de línea con 29 que cualquier otro jugador de la selección portuguesa en el torneo europeo, de la misma manera que su precisión en el pase dado bajo presión rival es la más alta entre los jugadores de su equipo con un 90% en 50 intentos.

Andraz Sporar y Benjamin Sesko han comenzado los tres partidos con “Los Niños” como su dupla atacante en la EURO de este año, no han marcado a pesar de combinarse para 12 remates (siete de Sporar y cinco de Sesko).

Así que está todo listo para que ambas selecciones se enfrenten este 1 de julio a la 1:00 pm hora del centro de México y toda la cobertura en vivo la podrás disfrutar en el sitio web de Azteca Deportes.