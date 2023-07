Los equipos de la Liga BBVA MX que jugarán en la Leagues Cup

Está por iniciar la Leagues Cup 2023, el torneo en donde participarán 47 clubes de la Liga BBVA MX y de la MLS, se enfrentarán por casi un mes en diversas ciudades de Estados Unidos.

La Leagues Cup 2023 inicia el 21 de julio de 2023 y termina el 19 de agosto de 2023, se van a disputar un total de 77 partidos hasta conseguir al equipo campeón.

El torneo tendrá fase de grupos en la que estarán 45 de los 47 equipos, la cual se disputa en cuatro regiones y un total de 15 grupos. En cada grupo habrá un total de tres equipos, de los que clasificaran los dos primeros lugares para disputar los treinta doceavos de final.

Lesión de Edson Álvarez en el México vs Costa Rica de la Copa Oro

Te puede interesar: Leagues Cup 2023: Calendario de los partidos de América

Equipos de la Liga BBVA MX que participarán en la Leagues Cup

Los equipos de la Liga BBVA MX que participaran en el torneo serán:

Tigres, Rayados, Atlas, Cruz Azul, América, León, Puebla, Chivas, Pumas, Atlético de San Luis, Necaxa, Santos, Mazatlán, Tijuana, Querétaro, Pachuca y Juárez.

Los 18 equipos estarán en la competencia en busca del título, el único que tiene su lugar directo en la fase de 32avos es Pachuca, los demás tendrán que disputar la Fase de Grupos.

Los grupos de la Leagues Cup 2023

Las cuatro regiones en las que fue dividido el torneo son oeste, central, sur y este.

OESTE





Oeste 1: Tigres UANL, Portland Timbers y San Jose Earthquakes.

Oeste 2: Monterrey, Real Salt Lake y Seattle Sounders FC.

Oeste 3: LA Galaxy, Club León y Vancouver Whitecaps FC.

CENTRAL

Central 1: Club América, Columbus Crew y St. Louis CITY SC.

Central 2: Puebla, Minnesota United FC y Chicago Fire FC.

Central 3: Chivas Guadalajara, FC Cincinnati y Sporting Kansas City.

Central 4: Nashville SC, Toluca y Colorado Rapids.

SUR

Sur 1: Austin FC, Mazatlán FC y FC Juárez.

Sur 2: Santos Laguna, Orlando City SC y Houston Dynamo FC.

Sur 3: Cruz Azul, Inter Miami CF y Atlanta United FC.

Sur 4: FC Dallas, Necaxa y Charlotte FC.

ESTE

Este 1: Philadelphia Union, Club Tijuana y Querétaro.

Este 2: CF Montréal, Pumas UNAM y D.C. United.

Este 3: New York City FC, Atlas y Toronto FC.

Este 4: New York Red Bulls, Atlético de San Luis y New England Revolution.

Te puede interesar: En Cruz Azul no hay un valemadrismo, somos seres humanos: Tuca Ferretti