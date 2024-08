Los equipos mexicanos que clasificaron a los 16vos de final de la Leagues Cup 2024

Resta un partido de la Fase de Grupos en la Leagues Cup 2024. Se ha ido practicamente la primera parte del torneo que mida a los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS, donde 11 escuadras de México han conseguido avanzar a la siguiente ronda, los 16 de final, donde América y Colombus Crew ya esperaban rivales.

Las Águilas y el equipo de Estados Unidos, lograron meterse a la fase de eliminación directa de forma directa, gracias a que fueron los campeones en sus respectivas ligas. Los de Coapa en el Apertura 2023, mientras que el conjunto de las Barras y las Estrellas fue monarca en diciembre ante el LAFC.

Los 11 equipos mexicanos clasificados a los 16vos de Final de la Leagues Cup

De los 18 conjuntos que militan en la Liga BBVA MX, 11 de ellos lograron meterse a la siguiente ronda.

América



Atlas

Cruz Azul

Pumas

Necaxa

Tigres

Santos

Pachuca

FC Juárez

Toluca

Mazatlán

Los cruces que tendrán los equipos de la Liga BBVA MX en la Fase de 16vos de Final

Pumas vs Whitecaps

Necaxa vs SJ Earthquakes

Tigres vs Pachuca

Santos vs Cincinnati

Cruz Azul vs Orlando City

FC Juárez vs Colorado

Dynamo Houston vs Toluca

América vs Atlas

Mazatlán vs (rival por definir)

Con esto se confirma que habrá dos duelos de los 16vos de final con equipos mexicanos, el Tigres ante Pachuca y el América vs Atlas. El año pasado en el 2023 fueron 12 los que entraron a esta misma ronda, y a los octavos solo pasaron cinco escudras, a los cuartos fueron dos, y a las semis solo uno, Rayados, que quedó en cuarto lugar de la Leagues Cup.

La ronda iniciará el próximo miércoles 7 de agosto, cuando el LAFC se mida al Austin FC y los Pumas a los Whitecaps en punto de las 8:30 PM (tiempo del centro de México).