Se dio cuenta que estaba equivocado: Periodista argentino que criticó a Checo Pérez ahora lo defiende

Tras su regreso a las pistas, varios focos de la Fórmula 1 están puestos en Sergio ‘Checo’ Pérez y un periodista argentino se atrevió a vislumbrar un flojísimo año del mexicano . Sin embargo, apenas algunas horas más tarde se animó a dejar un mejor mensaje para el piloto mexicano. De hecho, Adrián Puente hasta lo defendió de las críticas.

Mientras que el regreso de Checo Pérez causó que se acabaran los boletos para la F1 , el periodista argentino Adrián Puente opinó de buena manera tras la vuelta a las pistas del piloto mexicano luego de que recibiera algunas críticas por su tiempo. De hecho, lo cierto es que no fue malo ni mucho menos si se toman en cuenta los detalles.

¿Cómo defendió Adrián Puente a Checo Pérez?

Adrián Puente también supo hablar bien del piloto de Cadillac. Este domingo 16 de noviembre puso un tuit al respecto y sostuvo: “Su reaparición fue unos de los hechos más importantes de la semana. Giró sobre una Ferrari de hace 2 años”. Eso sí, como hubo críticas a sus tiempos, el periodista argentino lo defendió.

“Qué nadie entre en la tentación de buscar tiempos de vuelta. Los objetivos fueron otros. Checo otra vez al volante y los miembros del equipo, trabajando en protocolos de test. Nada más... Y nada menos”, expresó Puente en su cuenta oficial.

Cabe aclarar que su tiempo de vuelta fue de 1:17.270, pero hay algunas aclaraciones muy importantes. Checo Pérez corrió con una vieja Ferrari SF-23, con el depósito lleno y neumáticos duros, en una pista a 18 grados de temperatura. Sin dudas el de México tiene cualidades para valorar y así lo hizo notar el periodista argentino.

¿Qué había dicho el periodista Adrián Puente sobre Checo Pérez?

Antes de defenderlo, el periodista argentino había sido muy crítico con el equipo estadounidense. “Se los digo ahora por las dudas, yo creo que Cadillac empieza en última fila. Australia, marzo 2026, los dos últimos pilotos van a ser Checo y Bottas”, lanzó Puente en Fox Sports.

