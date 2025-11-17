deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Se dio cuenta que estaba equivocado: Periodista argentino que criticó a Checo Pérez ahora lo defiende

Primero Adrián Puente aseguró que Sergio Pérez no tendrá un buen año en la Fórmula 1 (F1) con la escudería estadounidense

Se dio cuenta que estaba equivocado: Periodista argentino que criticó a Checo Pérez ahora lo defiende
Se dio cuenta que estaba equivocado: Periodista argentino que criticó a Checo Pérez ahora lo defiende
Diego Gonzalez
AUTOMOVILISMO
Compartir

Tras su regreso a las pistas, varios focos de la Fórmula 1 están puestos en Sergio ‘Checo’ Pérez y un periodista argentino se atrevió a vislumbrar un flojísimo año del mexicano . Sin embargo, apenas algunas horas más tarde se animó a dejar un mejor mensaje para el piloto mexicano. De hecho, Adrián Puente hasta lo defendió de las críticas.

Mientras que el regreso de Checo Pérez causó que se acabaran los boletos para la F1 , el periodista argentino Adrián Puente opinó de buena manera tras la vuelta a las pistas del piloto mexicano luego de que recibiera algunas críticas por su tiempo. De hecho, lo cierto es que no fue malo ni mucho menos si se toman en cuenta los detalles.

El piloto mexicano Checo Pérez
Instagram Checo Pérez / @schecoperez

¿Cómo defendió Adrián Puente a Checo Pérez?

Adrián Puente también supo hablar bien del piloto de Cadillac. Este domingo 16 de noviembre puso un tuit al respecto y sostuvo: “Su reaparición fue unos de los hechos más importantes de la semana. Giró sobre una Ferrari de hace 2 años”. Eso sí, como hubo críticas a sus tiempos, el periodista argentino lo defendió.

TE PUEDE INTERESAR:

Qué nadie entre en la tentación de buscar tiempos de vuelta. Los objetivos fueron otros. Checo otra vez al volante y los miembros del equipo, trabajando en protocolos de test. Nada más... Y nada menos”, expresó Puente en su cuenta oficial.

Cabe aclarar que su tiempo de vuelta fue de 1:17.270, pero hay algunas aclaraciones muy importantes. Checo Pérez corrió con una vieja Ferrari SF-23, con el depósito lleno y neumáticos duros, en una pista a 18 grados de temperatura. Sin dudas el de México tiene cualidades para valorar y así lo hizo notar el periodista argentino.

¿Qué había dicho el periodista Adrián Puente sobre Checo Pérez?

Antes de defenderlo, el periodista argentino había sido muy crítico con el equipo estadounidense. “Se los digo ahora por las dudas, yo creo que Cadillac empieza en última fila. Australia, marzo 2026, los dos últimos pilotos van a ser Checo y Bottas”, lanzó Puente en Fox Sports.

Checo Pérez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
×
×