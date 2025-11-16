deportes
Prensa argentina minimiza a Checo Pérez y predice cómo será su año 2026 en Cadillac: "Último”

Checo Pérez realizó sus primeras prácticas con Cadillac subido a un monoplaza y, desde Argentina, arrojaron una insólita predicción de cara al 2026

Desde Argentina predicen la temporada 2026 de Checo Pérez
TV Azteca
Desde Argentina predicen la temporada 2026 de Checo Pérez
Rodrigo Acuña
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez se está alistando para tener su primera temporada dentro de la Fórmula 1 bajo las órdenes de Cadillac, donde ya ha regresado a pista y ha tenido sus primeras pruebas con el monoplaza . En México existe mucha expectativa por el regreso del piloto tapatío a la máxima competencia dentro del deporte automotor, sin embargo, desde Argentina creen que la temporada de Checo será para el olvido en 2026.

Prensa argentina predice cómo será el año 2026 de Cadillac y Checo Pérez

Adrián Puente, periodista argentino de FOX Sports, analizó el desempeño de Checo Pérez en Imola, en lo que fueron los primeros tests de Cadillac. Si bien tuvo un buen rendimiento a pesar de conducir una Ferrari SF-23 (coche desactualizado), el corresponsal no dudó a la hora de predecir su temporada en 2026: “Se los digo ahora por las dudas, yo creo que Cadillac empieza [el 2026] en última fila“, soltó.

Checo Pérez
Instagram: Checo Pérez

En este sentido, Puente explicó que “Cadillac empieza desde cero”, a diferencia de otras nuevas escuderías como por ejemplo Audi, que ya viene trabajando con Sauber hace tres años y en campeonato. En este contexto, el periodista argentino lanzó una advertencia increíble: “Es más, se los digo ahora por las dudas, yo creo que Cadillac empieza en última fila. Australia, marzo 2026, los dos últimos pilotos van a ser Checo y Bottas“.

TE PUEDE INTERESAR:

México está emocionado por el regreso de Checo Pérez a la F1

Con el regreso de Checo Pérez para 2026, la fiebre por la Fórmula 1 volvió a estallar en México y, en apenas cuatro días, el Gran Premio de México 2026 agotó todas sus fases de boletaje: preventa, venta anticipada y los pocos accesos disponibles en la venta general. Esto quiere decir que el Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a estar completo durante los tres días de actividad en la próxima temporada.

Sin lugar a dudas, gran parte de esta euforia corresponde al regreso de Checo Pérez tras estar un año entero sin correr luego de terminar contrato con Red Bull.

Cabe destacar que el precio de los boletos oscilaba entre los 183 euros en su versión más accesible y los casi 2900 euros de la zona Box Main Grandstand + Speed Lounge. La edición 2025 tuvo un total de 401,326 asistentes, según reportes, por lo que se espera que estos números sean superados en la temporada 2026 con el regreso del piloto tapatío a la parrilla.

Checo Pérez
Rodrigo Acuña

