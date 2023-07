Erick Gutiérrez admite que tuvo otras ofertas en México y Europa

Luego de haber sido anunciado como refuerzo de Chivas para el Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, Erick Gutiérrez ha firmado su nuevo contrato con el Club Deportivo Guadalajara.

Acompañado de Amaury Vergara y Fernando Hierro, el exjugador del PSV Eindhoven asegura que tuvo otras opciones para seguir su carrera, no obstante, llegar al ‘Rebaño Sagrado’ siempre fue su prioridad.

“Muchas gracias por la confianza. Contento, fue largo el tiempo pero llegó el momento. Muy contento de pertenecer a esta institución. La he seguido y que sepan que siempre voy a dar mi cien por ciento para tratar de ganar títulos.

“Desde el primer acercamiento la opción de Chivas siempre fue primero. Tuve otras opciones en Europa y México pero en mi cabeza siempre estuvo Chivas”, fueron las palabras de Erick Gutiérrez tras firmar su contrato con el conjunto rojiblanco.

Y es que desde que militaba en Holanda, el exjugador de Pachuca ya seguía a las Chivas teniendo la idea de regresar al futbol mexicano para jugar con el equipo de Guadalajara.

“Siempre he dicho que Chivas es un equipo en el que siempre quise jugar. Son todos mexicanos que es importante. Hace un mes se hablaba de mi llegada y los aficionados me hacen sentir el cariño. En Europa seguí mucho a Chivas. Me desvelaba tres cuatro de la mañana por el horario”, agregó ‘Guti’.

Chivas se ilusiona con la llegada de ‘Guti’

Por su parte, el director deportivo del ‘Rebaño Sagrado’, Fernando Hierro, asegura que el plantel se encuentra ilusionado tras haber cerrado el fichaje con el equipo de los ‘Granjeros’.

“Es un jugador con mucha experiencia, viene de Europa. Nosotros nos pusimos a ver alternativas y para nosotros es vital que venga a aportar experiencia y trabajo. Estamos muy ilusionados”.

