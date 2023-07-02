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Ver gratis México vs Qatar | Fase de Grupos, Copa Oro 2023

La Selección Mexicana se enfrenta a Qatar en la Fecha 3 de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023 con el objetivo de cerrar la primera etapa invicto

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Escrito por: Oscar Rodríguez

La Selección Mexicana se enfrenta a Qatar en la Fecha 3 de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023. Luego de dos partidos, en los que el equipo dirigido por Jaime Lozano ha sumado dos victorias ante Honduras y Haití, el combinado nacional busca cerrar la primera etapa de la competencia de Concacaf de forma perfecta de cara a los Cuartos de Final.

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México busca avanzar con paso perfecto

Comandados por el 'Jimmy' Lozano, la Selección Azteca tiene un registro de seis puntos tras haber derrotado a Honduras por marcador de 4-0 y a Haití por 3-1 para asegurar su pase a la siguiente ronda del certamen.

Con el boleto a Cuartos de Final, el entrenador de México busca darle minutos a los jugadores convocados que no han visto actividad en la presente Copa Oro, por lo que este domingo 2 de julio, va a haber un cambio en el arco después de que Guillermo Ochoa fuera el titular en los dos compromisos anteriores.

Por su parte, Qatar llega al encuentro frente a la Selección Mexicana luego de haber empatado frente al combinado de los catrachos. La escuadra de Medio Oriente se ubica en el tercer puesto del Grupo B, pues en la Fecha 1 cayeron ante Haití, sin embargo, aún tienen posibilidades de clasificar a la siguiente ronda del campeonato en el cual son invitados.

El juego de México vs Qatar lo vas a poder disfrutar por la señal de TV Azteca. El compromiso de la Jornada 3 de la Fase de Grupos va a ser transmitido por Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes como sitio y App Oficial en punto de las 19:20 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: México vs Qatar: Horario y dónde ver | Copa Oro 2023

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