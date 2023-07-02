Ver gratis México vs Qatar | Fase de Grupos, Copa Oro 2023

La Selección Mexicana se enfrenta a Qatar en la Fecha 3 de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023. Luego de dos partidos, en los que el equipo dirigido por Jaime Lozano ha sumado dos victorias ante Honduras y Haití, el combinado nacional busca cerrar la primera etapa de la competencia de Concacaf de forma perfecta de cara a los Cuartos de Final.

VER GRATIS AQUÍ MÉXICO VS QATAR

México busca avanzar con paso perfecto

Comandados por el 'Jimmy' Lozano, la Selección Azteca tiene un registro de seis puntos tras haber derrotado a Honduras por marcador de 4-0 y a Haití por 3-1 para asegurar su pase a la siguiente ronda del certamen.

Con el boleto a Cuartos de Final, el entrenador de México busca darle minutos a los jugadores convocados que no han visto actividad en la presente Copa Oro, por lo que este domingo 2 de julio, va a haber un cambio en el arco después de que Guillermo Ochoa fuera el titular en los dos compromisos anteriores.

Por su parte, Qatar llega al encuentro frente a la Selección Mexicana luego de haber empatado frente al combinado de los catrachos. La escuadra de Medio Oriente se ubica en el tercer puesto del Grupo B, pues en la Fecha 1 cayeron ante Haití, sin embargo, aún tienen posibilidades de clasificar a la siguiente ronda del campeonato en el cual son invitados.

El juego de México vs Qatar lo vas a poder disfrutar por la señal de TV Azteca. El compromiso de la Jornada 3 de la Fase de Grupos va a ser transmitido por Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes como sitio y App Oficial en punto de las 19:20 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: México vs Qatar: Horario y dónde ver | Copa Oro 2023