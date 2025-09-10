El jugador de Cruz Azul que conquistó a Javier Aguirre y asegura boleto al Mundial

La Selección Mexicana cerró su gira de amistosos ante Japón y Corea del Sur con más certezas que dudas. Y en medio de la exigencia, un nombre de Cruz Azul acaparó las miradas: Erik Lira, quien empieza a perfilarse como una pieza clave rumbo al Mundial 2026.

El mediocampista cementero fue uno de los más destacados en el empate 2-2 frente a Corea, y Javier Aguirre lo dejó claro al señalarlo como un jugador que ofrece equilibrio, lectura de juego y capacidad para sostener la presión rival.

Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional

El nuevo pulmón del mediocampo tricolor

El Vasco resaltó cómo Lira supo incrustarse entre los centrales para darle orden al equipo, demostrando una madurez que lo acerca a ser considerado dentro de la columna vertebral del Tri. Más allá de los ajustes tácticos que aún busca el técnico, la actuación del celeste fue catalogada como una de las más completas de la doble fecha FIFA.

Su presencia fue clave no solo en la recuperación, sino también en la construcción de juego. Mientras otros nombres consagrados pasaron desapercibidos, Lira se adueñó del mediocampo y levantó la mano como serio candidato a ser el contención titular en el Mundial.

Cruz Azul brilla con sus representantes en el Tri

La buena noticia para Cruz Azul es que no fue el único protagonista en la Selección. Santiago Giménez volvió a confirmar su instinto goleador con un tanto espectacular, mientras que Rodrigo Huescas y Jorge Sánchez aportaron asistencias decisivas en los goles ante Corea.

Pero lo de Lira tiene un sabor especial: con apenas 24 años, el mediocampista ha pasado de ser un prospecto prometedor a convertirse en uno de los jugadores más confiables del fútbol mexicano. La valoración que recibió tras los amistosos lo colocó incluso por encima de figuras consolidadas, un detalle que no pasó desapercibido.