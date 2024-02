Erik Lira devela lo que pasó en vestidores en la histórica goleada de América ante Cruz Azul

El mediocampista de la Máquina de Cruz Azul Erik Lira realizó comentarios muy reveladores sobre la histórica goleada de 7-0 que recibió el equipo cementero ante las Águila del América en el Torneo Apertura 2022.

Erik Lira en el videoblog del ex portero de Cruz Azul Yosgart Gutiérrez confesó que una de las causas de la tremenda goleada fue por la relación y decisiones de Diego Aguirre, técnico en ese momento del equipo azul, hacía sus jugadores.

“Esos partidos tienen un toque especial. Nosotros veníamos de una seguidilla de partidos en donde veníamos mal y la relación del equipo con el cuerpo técnico no venía siendo buena. Llegamos con dudas al partido, América estaba volando”, comentó Lira sobre lo sucedido.

“Inicié en la banca, ingresé al minuto 35 por lesión de Funes Mori, entro, empatamos, 1-1, van al VAR y lo anulan. Última jugada del primer tiempo, expulsan a Rafa Baca, gol de tiro libre y luego el 3 a 0 al medio tiempo. Llegamos al vestidor diciendo que no nos hacían más goles” apuntó el jugador cementero.

Yosgart le cuestiona ¿Qué les decía el técnico? Lo que contestó Erik, “Para mí su error fue decirnos que metiéramos un gol y nos metíamos al juego, hizo cambios ofensivos con uno menos, metió dos ‘9′, estaba muy raro todo”.

Los Jugadores de Cruz Azul desobedecieron al entrenador

El ‘6’ del Cruz Azul continuó revelando, “Entre nosotros nos juntamos y dijimos no, nos meten más goles, lo hicimos por nosotros mismos y desafortunadamente cayeron el cuarto, quinto, sexto y séptimo, termina el juego y estaba desecho, compañeros extranjeros decían que iban a tomar un vuelo y ya no regresar…fue algo extraordinario, que no fácilmente pasa tampoco, y ahí se habló fuerte dentro del vestidor, sabíamos que esto no podría nuevamente a pasar siendo un parteaguas hasta el día de hoy y no hemos dejado de trabajar”

‘El Potro’ Gutiérrez toma el puesto de Diego Aguirre en Cruz Azul

El entrenador Diego Aguirre había llegado esa temporada para hacerse cargo del equipo cementero y después de esa catastrófica goleada fue separado del equipo tomando su lugar el entrenador mexicano Raúl ‘El Potro’ Gutiérrez que llevó al equipo hasta la liguilla cayendo en los cuartos de final con los Rayados de Monterrey por un marcador global de 3-0.