Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Erik Lira y el nuevo rol que tendría en la Selección Mexicana; así beneficiaría a Cruz Azul

Erik Lira podría ser el titular absoluto de la Selección Mexicana de Rafael Márquez. Además, este nuevo rol podría beneficiarle en Cruz Azul. ¿Cuál será?

erik-lira-posicion-seleccion-mexicana-beneficia-cruz-azul.jpg
|Instagram: Erik Lira

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Este fin de semana se llevará a cabo la primera fecha FIFA luego de lo sucedido en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que distintos elementos, como Erik Lira, tendrán la oportunidad de convencer a su nuevo entrenador, Rafael Márquez, de cara al proceso del 2030.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Erik Lira se ha convertido en uno de los líderes de Cruz Azul y, además, tuvo una gran actuación en la última Copa Mundial como centrocampista de contención. Ahora, su valía en la Selección Mexicana podría ser más grande y esta situación, en consecuencia, lo beneficiaría a su regreso al cuadro celeste.

¿Cuál será el nuevo rol de Erik Lira en la Selección Mexicana?

Esta convocatoria de la Selección Mexicana no incluyó la participación de algunos líderes como lo son Raúl Jiménez o Edson Álvarez. Ante ello, el portal Vamos Cruz Azul asegura que Erik Lira podría alzar la mano para ser uno de los capitanes del cuadro de Rafael Márquez, al menos, para esta fecha FIFA.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Cabe mencionar que, en el pasado, elementos como Edson Álvarez y César Montes han sido capitanes de la Selección Mexicana. El Cachorro sí forma parte de esta convocatoria; sin embargo, no se descarta que Rafael le ceda distintas oportunidades a otros elementos de destacar por su liderazgo.

Entre los nombres que suenan aparecen elementos como Jesús Gallardo, Raúl Rangel, Johan Vásquez y el mismo Erik Lira, quien ya sabe lo que es ser capitán en Cruz Azul y que, dicho sea de paso, estuvo muy cerca de emigrar al extranjero en las últimas semanas tras el interés del Mónaco.

¿Erik Lira será titular en el juego entre la Selección Mexicana y Colombia?

Si Rafael Márquez mantiene el esquema de 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 atacantes, entonces seguramente Erik Lira tendría muchas chances de ser el contención titular del cuadro nacional en el partido ante Colombia, mismo que se llevará a cabo este sábado a las 19:00 horas.

Tags relacionados
Cruz Azul Selección Mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
COBERTURA MEX VS COL EN VIVO.png

Live Nocturno desde Baltimore | Selección Mexicana

7:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
LIVE PREVIO FECHA.png

LIVE PREVIO México vs Colombia | Seleccion Mexicana

5:45 p. m.
26 SEP
MÉXICO VS COLOMBIA FECHA.png

México vs Colombia | Selección Mexicana

6:47 p. m.
26 SEP
BORREGOS MYT VS PUMAS CU FECHA

ONEFA|Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

7:20 p. m.
26 SEP
TIGRES VS PUEBLA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Puebla EN VIVO

9:05 p. m.
26 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |'Popeye’ Aguillón vs Adriano Sayu

11:11 p. m.
26 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
28 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
28 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
28 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
28 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
28 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
29 SEP