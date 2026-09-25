Erik Lira y el nuevo rol que tendría en la Selección Mexicana; así beneficiaría a Cruz Azul

Este fin de semana se llevará a cabo la primera fecha FIFA luego de lo sucedido en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que distintos elementos, como Erik Lira, tendrán la oportunidad de convencer a su nuevo entrenador, Rafael Márquez, de cara al proceso del 2030.

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Erik Lira se ha convertido en uno de los líderes de Cruz Azul y, además, tuvo una gran actuación en la última Copa Mundial como centrocampista de contención. Ahora, su valía en la Selección Mexicana podría ser más grande y esta situación, en consecuencia, lo beneficiaría a su regreso al cuadro celeste.

¿Cuál será el nuevo rol de Erik Lira en la Selección Mexicana?

Esta convocatoria de la Selección Mexicana no incluyó la participación de algunos líderes como lo son Raúl Jiménez o Edson Álvarez. Ante ello, el portal Vamos Cruz Azul asegura que Erik Lira podría alzar la mano para ser uno de los capitanes del cuadro de Rafael Márquez, al menos, para esta fecha FIFA.

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Cabe mencionar que, en el pasado, elementos como Edson Álvarez y César Montes han sido capitanes de la Selección Mexicana. El Cachorro sí forma parte de esta convocatoria; sin embargo, no se descarta que Rafael le ceda distintas oportunidades a otros elementos de destacar por su liderazgo.

Entre los nombres que suenan aparecen elementos como Jesús Gallardo, Raúl Rangel, Johan Vásquez y el mismo Erik Lira, quien ya sabe lo que es ser capitán en Cruz Azul y que, dicho sea de paso, estuvo muy cerca de emigrar al extranjero en las últimas semanas tras el interés del Mónaco.

¿Erik Lira será titular en el juego entre la Selección Mexicana y Colombia?

Si Rafael Márquez mantiene el esquema de 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 atacantes, entonces seguramente Erik Lira tendría muchas chances de ser el contención titular del cuadro nacional en el partido ante Colombia, mismo que se llevará a cabo este sábado a las 19:00 horas.