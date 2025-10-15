A días del Clásico Joven, Cruz Azul enfrenta un problema que nadie esperaba

El Clásico Joven ya comenzó a jugarse fuera del campo. A pocos días del duelo ante América, Cruz Azul enfrenta un dilema inesperado con uno de sus futbolistas más importantes: Erik Lira. El mediocampista, pieza clave en el esquema de Nicolás Larcamón, llega con un desgaste físico y mental que preocupa al cuerpo técnico en la semana más importante del torneo.

El encuentro ante las Águilas no solo representa orgullo. También es una batalla directa por la cima del Apertura 2025. Por eso, Larcamón sabe que no puede permitirse errores ni improvisaciones. Sin embargo, los minutos acumulados por Lira con la Selección Mexicana encendieron las alarmas.

Durante la fecha FIFA, el mediocampista fue titular en los dos partidos del Tri: jugó 77 minutos ante Colombia y los 90 frente a Ecuador, completando así un recorrido extenuante en un corto lapso. Aunque regresó sin molestias físicas, el riesgo de fatiga es real. Y el propio jugador lo ha reconocido.

Una sobrecarga que preocupa a Cruz Azul

En su canal de YouTube, Lira confesó que prácticamente no ha tenido descanso desde junio: “Jugamos la final, luego selección, un día libre y otra vez al club. No he tenido vacaciones… ya es más un desgaste mental”, dijo entre risas nerviosas. Palabras que no pasaron desapercibidas en La Noria, donde los preparadores físicos evalúan su carga de trabajo.

Lira ha disputado el 92% de los minutos de Cruz Azul en el torneo, un registro que refleja tanto su importancia como el riesgo de sobreexplotación. Su capacidad para jugar como pivote o incluso como líbero lo convierte en el engranaje que sostiene el sistema de Larcamón. Sin él, el esquema se descompone.

El dilema táctico antes del América

Larcamón enfrenta ahora una decisión difícil: arriesgar a Lira desde el arranque o protegerlo pensando en la recta final del torneo. Si lo usa en el mediocampo, la presión alta puede mantenerse; si lo coloca en la zaga, ganará equilibrio defensivo, pero perderá movilidad.

Cruz Azul ya afina detalles tácticos en La Noria, y todo apunta a que la posición de Lira será el secreto mejor guardado hasta el día del partido. En un Clásico Joven donde los detalles marcan la diferencia, la condición del mediocampista podría ser la línea que separe la gloria del tropiezo.