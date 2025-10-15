OFICIAL: este es el precio de los boletos para el partido del Cruz Azul vs Club América
Cruz Azul y el Club América se verán las caras por el Clásico Joven en el Apertura 2025 y los precios de los boletos van desde los 420 hasta los 1100 pesos
Club América y Cruz Azul se verán las caras en una nueva edición del Clásico Joven por la jornada 13 del Apertura 2025. El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico Universitario y los boletos ya cuentan precios oficiales y comenzará el día sábado 18 de octubre a las 21:00 horas (Ciudad de México) en Ciudad Universitaria. Mientras tanto, las Águilas buscan cerrar el fichaje bomba de Mauro Icardi .
Los precios más baratos irán desde los 420 pesos (Cabecera sur), mientras que los boletos más caros alcanzan los 1,100 pesos mexicanos (Platea y Palcos). Los valores de las entradas para presenciar el Clásico Joven fueron desvelados por las redes sociales oficiales de Cruz Azul, equipo que fue goleado por Juárez FC durante la fecha FIFA .
Club América vs Cruz Azul: precio de los boletos
Los precios de los boletos para el choque entre América y Cruz Azul son para todo tipo de bolsillos y, según las redes de La Máquina, estos son los valores oficiales:
- Cabecera sur: 420 pesos.
- Planta baja general: 510 pesos.
- Planta alta pebetero: 590 pesos.
- Palomar general: 650 pesos.
- Platea: 1100 pesos.
- Palcos: 1100 pesos.
Hay que resaltar que la preventa para abonados y aficionados que asistieron a los partidos ante Mazatlán, Querétaro y Juárez inició desde el domingo 12 de octubre desde las 11:00 horas (Ciudad de México), mientras que para Bankaool comenzó desde el lunes 13 de octubre.
Historial entre América y Cruz Azul: últimos cinco partidos
El duelo entre América y Cruz Azul está muy peleado y esto se ve reflejado en el historial: dos victorias de La Máquina, dos empates y un triunfo de las Águilas.
- Club América 2 - 1 Cruz Azul / 18 de mayo de 2025 / Liguilla Clausura 2025.
- Cruz Azul 1 - 0 Club América / 15 de mayo de 2025 / Liguilla Clausura 2025.
- Club América 0 - 0 Cruz Azul / 13 de abril de 2025 / Clausura 2025.
- Cruz Azul 2 - 1 Club América / 9 de abril de 2025 / CONCACAF Liga de Campeones.
- Club América 0 - 0 Cruz Azul / 1 de abril de 2025 / CONCACAF Liga de Campeones.
