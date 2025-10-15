OFICIAL: Cruz Azul aporta a una de sus máximas joyas en la cancha a la Selección Nacional

Cruz Azul vuelve a tener una jugadora en la Selección Mexicana Femenil, pues Ivonne Gutiérrez fue convocada para los partidos amistosos que tendrá el equipo en octubre. La joya de la Máquina rompe una racha negativa, pues el club, que anunció cambios en su directiva de cara al Apertura 2025 , tenía más de 2 años que no proporcionaba futbolistas al combinado azteca.

La defensa fue una de las elegidas por el entrenador Pedro López para encarar la Fecha FIFA de octubre, cuando enfrenten a Nueva Zelanda en territorio mexicano. Gutiérrez fue presumida por la Máquina en las redes sociales, pues gracias a sus destacadas actuaciones se ha consolidado como una pieza clave del equipo, que en verano anunció un fichaje proveniente de Inglaterra .

Cruz Azul Femenil Ivonne Gutiérrez es la joya de Cruz Azul que fue convocada a la Selección Nacional Femenil

“El esfuerzo se premia con orgullo nacional. Ivonne Gutiérrez, convocada a la Selección Nacional para los partidos de preparación. ¡Felicidades, Chino!”, escribió el conjunto de la Noria en sus redes sociales.

La última jugadora de Cruz Azul que fue convocada a la Selección Nacional

Daniela Monroy fue la última jugadora de Cruz Azul en ser convocada a la Selección Nacional de México Femenil, hecho que ocurrió en junio de 2023, por lo que tuvo que pasar más de 2 años para que el club volviera a tener una representante en el combinado azteca.

¿Cuáles partidos enfrentará Ivonne Gutiérrez con la Selección Nacional?

Ivonne Gutiérrez fue convocada por la Selección Mexicana para encarar los partidos amistosos de la Fecha FIFA de octubre, que se disputarán ante Nueva Zelanda en territorio azteca.

El primer encuentro será el 23 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que el segundo cotejo el 26 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Cabe destacar que ambos encuentros serán contra el seleccionado de Oceanía.

¿Quién es Ivonne Gutiérrez, jugadora de Cruz Azul que fue convocada a la Selección?

Ivonne Gutiérrez es una jugadora de 22 años que se desempeña como lateral. “Chino”, como se le conoce, debutó a los 15 años de edad en la Liga BBVA MX con Toluca, pero fue hasta el Clausura 2022 que firmó con Cruz Azul.

La defensa ha destacado en este año, pues después de un gran Clausura 2025 fue convocada a la Selección Mexicana Sub-23 y en este octubre formará parte por primera vez del combinado azteca mayor.