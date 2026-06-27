ÚLTIMA HORA: Piloto mexicano gana en casa de Red Bull y empieza a ilusionar rumbo a la Fórmula 1

Ernesto Rivera dio un golpe importante en su camino dentro del automovilismo internacional. El piloto mexicano consiguió su primera victoria en la Fórmula 3 durante la carrera Sprint de Spielberg, en Austria, y lo hizo en un escenario con un peso especial: el Red Bull Ring, circuito ligado directamente a la escudería que también lo tiene dentro de su programa de jóvenes pilotos.

El triunfo llegó en una jornada clave para Rivera, quien largó desde la segunda posición y logró superar a James Wharton para quedarse con la victoria. El resultado no solo representa su primer triunfo en la categoría, sino también una señal importante dentro de su proceso de formación rumbo a las máximas divisiones del automovilismo.

Ernesto Rivera gana en el Red Bull Ring y firma su primera victoria en Fórmula 3

Ernesto Rivera se quedó con la carrera Sprint de la F3 en Spielberg después de una actuación sólida con Campos Racing. El mexicano partió desde la segunda posición y mantuvo presión sobre Wharton durante buena parte de la competencia.

El movimiento decisivo llegó en la parte final de la carrera, cuando Rivera logró concretar el adelantamiento que le abrió el camino al triunfo. A partir de ese momento, el piloto mexicano sostuvo el ritmo y cruzó la meta en primer lugar para celebrar su primera victoria en F3.

La carrera tuvo un valor especial por el lugar donde se consiguió. Spielberg es sede del Red Bull Ring, una pista emblemática para la estructura austriaca. En ese contexto, el triunfo de Rivera toma más relevancia por su vínculo con el Red Bull Junior Team.

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Por qué la victoria de Ernesto Rivera ilusiona rumbo a la Fórmula 1

El triunfo no significa que Ernesto Rivera tenga asegurado un lugar en la Fórmula 1, pero sí representa un paso relevante en su desarrollo deportivo. El mexicano forma parte del Red Bull Junior Team, programa que históricamente ha seguido de cerca a jóvenes talentos con proyección internacional.

Rivera compite en la Fórmula 3 con Campos Racing y su victoria en Austria llegó en una temporada de crecimiento. Según los reportes de la categoría, el mexicano consiguió este resultado en su campaña de debut dentro de F3, después de haber dado el salto desde categorías formativas.

Ernesto Rivera con su trofeo tras la carrera en el Red Bull Ring|Crédito: @Formual3 / X

Para México, la noticia también tiene un peso especial. En un escenario donde Sergio “Checo” Pérez ha marcado una época para el automovilismo nacional, la aparición de jóvenes pilotos en categorías rumbo a la F1 genera expectativa entre los aficionados.

Quién es Ernesto Rivera, el piloto mexicano que ganó en Austria

Ernesto Rivera nació el 1 de diciembre de 2008 y compite bajo bandera mexicana. A sus 17 años, forma parte de Campos Racing en la Fórmula 3 y también integra el programa de jóvenes pilotos de Red Bull.

Antes de llegar a la F3, Rivera tuvo experiencia en monoplazas europeos. En 2024 compitió en la F4 Española, donde consiguió una victoria y terminó quinto en el campeonato. Un año después dio otro paso en Eurocup-3, categoría en la que sumó siete podios, tres victorias y finalizó cuarto en la clasificación general.

Ese crecimiento le permitió dar el salto a la Fórmula 3 para la temporada 2026, nuevamente con Campos Racing. Su victoria en Austria confirma que el piloto mexicano empieza a responder en una categoría de mayor exigencia.