Errol Spence revela que peleó ante Crawford con una lesión en el ojo derecho

El boxeador Errol Spence sorprendió y a su vez preocupó al mundo del pugilismo al mostrarse con un parche en su ojo izquierdo, dando a conocer el mismo peleador, que se debió al tratamiento de un problema de cataratas.

Errol Spence, explicó que tenía ese problema arrastrando desde hace meses, inclusive tomó a sí el combate de julio ante Terence Crawford, apuntando que ese fue el motivo por el cual recibió muchos golpes y ganchos durante la pelea en la que perdió por nocaut en nueve rounds.

Los comentarios de Spence, así apuntan a que peleó lesionado del ojo derecho o al menos no a su máxima capacidad, y esa merma lo llevó paulatinamente a la derrota en el pleito más importante de su carrera.

Errol Spence trata de no caer en excusas

En su cuenta de Instagram, donde Errol Spence dio a conocer su operación de cataratas del ojo derecho, además apuntó que su rival en el verano del 2023, hizo una gran presentación.

“Hoy me operaron de cataratas con éxito. Eso explica por qué últimamente me han golpeado con tantos golpes y ganchos y así he estado desde antes de la pelea con Crawford”.

El boxeador hizo énfasis en que “sigue siendo una gran actuación del bro”, y sostuvo que “no más excusas después de esta pelea, el campeón está de vuelta”.

No comment. — Terence Crawford (@terencecrawford) January 9, 2024

El costo de haber peleado lesionado para Errol Spence

A la pelea del 29 de julio, Spence llegó como el monarca unificado por el Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

Dejó en manos del campeón de la OMB, sus tres títulos, por lo que Crawford se convirtió en campeón indiscutido de peso welter.

¿Qué opinó Crawford ante la lesión revelada por Spence?

El boxeador Terence Crawford, no profundizó en el tema, y tan solo en su cuenta de ‘EQUIS’, subió un posteo “sin comentarios”.