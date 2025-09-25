El nuevo OSO de Kevin Mier que recibe gol desde ATRÁS de MEDIA CANCHA ante el Querétaro (VIDEO)

Tal parece que los errores se han vuelto una constante en Kevin Mier. A pesar de que Cruz Azul sigue invicto en el Torneo Apertura 2025, el portero del conjunto de La Noria hizo el oso en el juego de la Jornada 10 del Apertura 2025, encuentro disputado en el Estadio Olímpico Universitario frente a Querétaro.

Te puede interesar: Cruz Azul vs Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 10 del Apertura 2025

Con el marcador 1-1 en la cancha del Pedregal, Santiago Homenchenko le dio la vuelta al partido al 35' con un disparo desde atrás de media cancha, tiro que el que el guardameta colombiano no pudo detener a pesar de recorrer hacia atrás dentro de su área. Antes, el defensor de los ‘Gallos Blancos’ hizo el tanto del empate al minuto 20.

Pillaron a Kevin Mier, qué gol le hizo el uruguayo Homenchenko y ya hay abucheos para el portero del Cruz Azul 2-1. pic.twitter.com/uG8PilZxsT — Salvador Aguilera (@AguileraSports) September 25, 2025

Te puede interesar: ¡Boletos AGOTADOS! El Clásico Capitalino de América vs Pumas tendrá LLENO en el Estadio Ciudad de los Deportes