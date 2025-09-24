¡Boletos AGOTADOS! El Clásico Capitalino de América vs Pumas tendrá LLENO en el Estadio Ciudad de los Deportes

Se acerca una nueva edición del Clásico Capitalino. América recibe a Pumas en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, partido a jugarse en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 27 de septiembre en punto de las 21:00 horas, encuentro para el que ya no hay boletos disponibles.

Boletos AGOTADOS para América vs Pumas

Mediante el sitio oficial de la boletera que vende las entradas, los boletos para el juego de este fin de semana ya no aparecen a la venta. A pesar de que el evento sigue existiendo en la página, los boletos ya no se encuentran disponibles para su compra mostrando el mapa del inmueble agotado en su totalidad.

Las entradas para el Clásico Capitalino en el Estadio Ciudad de los Deportes iban desde los $400 hasta los $1,400 pesos mexicanos en la sección ‘Especial Club’, zona techada en el inmueble.

Cabe recordar, que los boletos se pusieron a disposición de los aficionados en una fase de preventa, siendo el pasado martes 23 de septiembre que la venta se abrió al público en general.

Los Pumas dirigidos por Efraín Juárez encaran el Clásico Capitalino luego de haber perdido en su visita a los Bravos de Juárez en la Fecha 10 del campeonato. Por su parte, el América comandado por André Jardine tiene como rival al Atlético de San Luis en la semana de Jornada Doble, partido a jugarse este 24 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras.

La última ocasión en la que el Club Universidad Nacional visitó al cuadro de Coapa, el marcador fue favorable para el conjunto de la UNAM por marcador de 1-0. Sin embargo, el último juego entre ambas escuadras fue para la escuadra azulcrema por 2-0 en el Estadio Olímpico Universitario.

