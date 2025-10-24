Aaron Ramsey no está a gusto en México: el detalle que impediría su salida de Pumas UNAM

Aaron Ramsey perece tener los días contados en Pumas, pues suma varios días que no se presenta a entrenar ante la pérdida de su perrita, lo que le orilló a mandar un mensaje desgarrador en plena madrugada . El galés suma 3 partidos consecutivos sin ver acción en la Liga BBVA MX y se desconoce cuándo volverá a jugar, aunque se habla de una inminente salida. No obstante, el mediocampista aún tiene contrato vigente, un gran detalle a considerar.

El galés llegó a Pumas para el Apertura 2025 como agente libre y firmó contrato hasta el 30 de junio de 2026, lo que le impediría su salida de la UNAM para el Clausura 2026. El último encuentro que jugó Aaron con Pumas fue ante América en el Clásico Capitalino, pues durante los entrenamientos previo al duelo contra Chivas se resintió de una lesión muscular en los isquiotibiales .

@aaronramsey El galés tiene contrato vigente con Pumas hasta junio de 2026, lo que impediría una posible salida

Ramsey no solo se perdió la fecha 12 del Apertura 2025, sino también la Fecha FIFA de octubre, ya que fue convocado por su selección para encarar los partidos de Eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026. Pese a no estar disponible, viajó al viejo continente para apoyar a sus compañeros y desde entonces no ha reportado con el equipo.

El hecho que derivó a que Aaron Ramsey no esté a gusto en México

Aaron Ramsey fue bien recibido por la afición, pues en redes sociales compartió varios momentos junto a su familia disfrutando de la cultura y gastronomía mexicana, pero ello se derrumbó cuando desapareció su perrito en una pensión de San Miguel de Allende, Guanajuato, según varios reportes.

El mediocampista ha buscado a su mascota por cielo, mar y tierra, ofreciendo hasta 10 mil dólares (183.6 millones de pesos) de recompensa, pero hasta el momento se desconoce su paradero. Esta situación podría estar carcomiéndole la cabeza al galés sobre una posible salida de Pumas, pues es momento que no reporta en el equipo.

Efraín Juárez le dio un permiso especial a Ramsey debido al mal momento que vive tanto él como su familia, pero se desconoce la fecha de su regreso, a falta de 3 jornadas de que concluya el Apertura 2025 que son vitales para la UNAM, pues de no sumar puntos, sentenciaría su fracaso al no avanzar a Play-in.

Las consecuencias que sufriría Aaron Ramsey en caso de irse de México

Aaron Ramsey tiene contrato vigente con Pumas hasta el 30 de junio de 2026, por lo que no podría marcharse del equipo para el Clausura 2026 y, en caso de hacerlo, podría sufrir consecuencias graves, como las que sufrió Alan Pulido cuando se marchó a Europa sin el consentimiento de su equipo. Ello le costó varios años de demandas, hasta que al final se llegó a un acuerdo. No obstante, la solución sería que el galés y la directiva UNAM negocien una posible salida.