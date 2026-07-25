¡El Volcán tiene a su Lamine Yamal! Aficionado sorprende con su increíble parecido
Un aficionado robó miradas en el Estadio Universitario por su asombroso parecido con Lamine Yamal, convirtiéndose en una de las curiosidades del Tigres vs Atlético de San Luis.
Además de las emociones en la cancha, el Tigres vs Atlético de San Luis dejó un momento que rápidamente llamó la atención de los aficionados. 😱 En las tribunas del Estadio Universitario, apareció un aficionado con un sorprendente parecido a Lamine Yamal, provocando risas, reacciones y cientos de comentarios entre los presentes y en redes sociales.