¡El Volcán tiene a su Lamine Yamal! Aficionado sorprende con su increíble parecido

Además de las emociones en la cancha, el Tigres vs Atlético de San Luis dejó un momento que rápidamente llamó la atención de los aficionados. 😱 En las tribunas del Estadio Universitario, apareció un aficionado con un sorprendente parecido a Lamine Yamal, provocando risas, reacciones y cientos de comentarios entre los presentes y en redes sociales.