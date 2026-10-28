Estos son los escenarios que harían que Cruz Azul termine como LÍDER del Apertura 2026

Cruz Azul tuvo una semana redonda luego de sumar 9 puntos de 9 posibles gracias a los triunfos ante Juárez, Pachuca y Querétaro, respectivamente hablando. Por tal motivo, en estos momentos la Máquina se encuentra muy cerca del liderato general tal y como ocurrió hace un par de temporadas.

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Y es que, después de un inicio de temporada muy titubeante de la mano de Joel Huiqui, Cruz Azul parece haber retomado el rumbo a unas semanas para el inicio de la Liguilla del Apertura 2026. Por tal motivo, aquí conocerás qué resultados necesita para terminar la temporada regular como líder.

¿Qué resultados le darían a Cruz Azul el liderato del Apertura 2026?

Como sabes, terminar el torneo regular como líder beneficia en gran medida al equipo con miras a la Liguilla, mismo que recibirá el partido de vuelta en cada una de las llaves a las que pueda arribar luego de haber sido el cuadro con más puntos a lo largo de la temporada en turno.

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Par de cracks 💙 https://t.co/ByFVq9qq5v — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 27, 2026

Bajo este escenario, y con 26 puntos sumados hasta ahora, lo primero que debe ocurrir es que Cruz Azul obtenga tres victorias en los últimos tres juegos que tiene para que, así, su puntaje final sea de 35 unidades, mismas que serían suficientes para pelear con creces el liderato.

Además, en La Noria necesitan que el Club América no gane su duelo pendiente frente a Xolos y se deje puntos en los siguientes partidos que tiene en este final de temporada regular. Si Cruz Azul tiene un cierre perfecto y los azulcremas pinchan en más de una ocasión, entonces los celestes volverán a la cima del Apertura 2026.

¿A qué equipos enfrentará Cruz Azul en las últimas jornadas del torneo regular?

La situación, sin embargo, no será nada sencilla. Cruz Azul disputará su último duelo de temporada regular en casa este domingo cuando se mida a los Esmeraldas de León, pues posteriormente cerrará el Apertura 2026 con dos partidos de visitante ante los Tigres y las Chivas.