Alineaciones confirmadas: España vs Uzbekistán | París 2024

Listos los 22 hombres que disputarán los primeros minutos en la Justa Veraniega. El futbol será la primera disciplina que tomará acción en la capital francesa, donde España y Uzbekistán se medirán, como parte del Grupo C, en el torneo varonil.

Estas dos selecciones completan el sector junto a Egipto y República Dominica, donde las dos mejores escuadras se clasificarán a los Cuartos de Final del certamen, en busca de la gloria. De hecho, La Roja, se quedó con el segundo lugar en Tokyo 2020, luego de caer en la Gran Final ante Brasil.

España vs Uzbekistán: Alineaciones confimardas | Paris 2024

Así saltarán al terreno de juego España y Uzbekistán en su debut en la capital francesa:

España

Portero: Tenas

Defensas: Miranda, Garcia, Cubarsi, Pubill

Medios: Barrios, López, Gomez, Baena, Oroz



Delanteros: Ruiz

Uzbekistán

Portero: Nematov

Defensas: Yuldoshev, Hamraliev, Khusanov, Alikulo

Medios: Rakhmonaliev, Buriev, Urunov, Jaloliddinov, Fayzullaev



Delanteros: Shomurodov

Los partidos de futbol en el Día 1 de actividades en París 2024

Argentina vs Marruecos | 7:00 AM

Guinea vs Nueva Zelanda | 9:00 AM

Egipto vs Rep. Dominicana | 9:00 AM

Iraq vs Ucrania | 11:00 AM

Japón vs Paraguay | 11:00 AM

Francis vs Estados Unidos | 1:00 PM

Malí vs Israel | 1:00 PM