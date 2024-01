Lorenzo Faravelli pide paciencia a los aficionados de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul no ha ganado en lo que va del Clausura 2024, una derrota frente a los Tuzos del Pachuca y un empate frente a Juárez tienen al conjunto cementero con un punto de seis posibles en el arranque del torneo del futbol mexicano.

A pesar de que los resultados no se han dado de la forma en que se esperaba en la Noria, Lorenzo Faravelli pide tranquilidad a los aficionados de Cruz Azul y que crean en el proyecto de este Clausura 2024.

“La verdad que yo recién estoy llegando al Club, hablarle a los hinchas, me parece que hay futbolistas con más trayectoria y jerarquía en el club que lo pueden hacer, yo lo que si los puedo decir es que las cosas en cualquier o ámbito de la vida, en el fútbol en estos clubes el tiempo es poco y eso es una realidad, espero que lo que sí les puedo decir es que se queden tranquilos, que estamos trabajando, muchos estamos intentando mejorar todos los días por más que el resultado no se haya dado, creo que se vieron cosas muy buenas, cosas de un equipo y que estamos en construcción en el fútbol y a nuestros clubes si se le va a exigir, el hincha quiere ganar, yo soy hincha de un club en Argentina y a mí me gusta que el equipo gané luego vemos como juega yo lo apoyo, lo entiendo, es seguramente si seguimos por este camino vamos a estar cerca de ganar muchos partidos”, mencionó Lorenzo Faravelli en entrevista para Azteca Deportes.

Faravelli le agradeció la oportunidad al club

Por otro lado el famoso “Lolo” aprovechó para agradecer al club celeste por la oportunidad y sabe que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

“La verdad que como dije al inicio cuando llegué, para mí es una posibilidad muy linda, un desafío importante en mi carrera, por la oportunidad que me dieron en un equipo como Cruz Azul con la exigencia de representar a esta institución, mi adaptación, la verdad que siempre la he divido en dos, en la parte futbolística y también está la parte del día a día y la vida, traer a la familia, una ciudad nueva y la parte futbolística, mis compañeros me la han hecho muy fácil, es un grupo muy unido, tengo un grupo muy sano, muy humilde, con muchas ganas de aprender, venía golpeado por una temporada anterior que no hicieron lo deseado y la verdad que feliz me siento contento, esperando obviamente para que eso sea completo empezar a cosechar triunfos, la directiva y para lo que estamos”, dijo Faravelli.

Cruz Azul tendrá una semana de nueve puntos con la Jornada doble, primero recibiendo a Mazatlán y a Xolos de Tijuana en la capital del país, y visitar el próximo viernes a Querétaro.

