HORA EXACTA para ver el Atlas vs Pumas, partido de la jornada 9 del Apertura 2026

La cancha del Estadio Jalisco abre sus puertas para recibir el choque entre Atlas y Pumas, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, un duelo crucial.

La escuadra rojinegra llega ante su gente con paso firme, ubicada en la parte media alta de la tabla general con 13 puntos tras cosechar cuatro victorias, un empate y tres derrotas en el certamen. Pero en la jornada pasada, perdió de manera importante frente a Toluca por 5-2 en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

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Por su parte, el cuadro universitario pisa territorio jalisciense con la urgencia de recomponer el camino. Los del Pedregal acumulan 11 unidades en la competencia y llegan con el ánimo tocado tras haber caído por goleada de 3-0 frente a las Chivas en la fecha anterior, una exhibición que dejó severos cuestionamientos sobre su solvencia defensiva.

Aunque el historial general en torneos cortos marca un dominio auriazul con 22 victorias frente a 16 de los Zorros, la estadística en Guadalajara favorece con claridad al Atlas, que presume 16 triunfos en casa por apenas cinco festejos de los capitalinos.

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¿A qué hora ver el partido Atlas vs Pumas?

El silbatazo inicial entre Atlas y Pumas está pactado para arrancar en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en la grama del Estadio Jalisco.

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