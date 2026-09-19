Juegos de hoy, sábado 19 de septiembre, de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Arranca la jornada sabatina de la Jornada 9 del Apertura 2026, donde los cuatro equipos más importantes del balompié azteca harán su presentación el día de hoy, sábado 19 de septiembre.

En el ya tradicional Viernes Botanero, que nunca falla en espectáculo, Puebla recibió al Atlante en un dramático empate con actuaciones fenomenales de sus guardametas desde el Estadio Cuauhtémoc. De ahí nos trasladamos hasta la frontera, donde en el Olímpico Benito Juárez, los Bravos obtuvieron sus primeros tres puntos del Apertura 2026 al vencer a los Tigres de Vucetich.

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Partidos de hoy sábado 19 de septiembre en la Liga MX

La cartelera arranca con dos partidos a las 17:00 horas, cuando Atlas enfrente a Pumas desde la cancha del Estadio Jalisco. Por otro lado, nos iremos hasta la cancha del Estadio Libertad Financiera, cuando Juan Reynoso haga su debut como director técnico de los Rayos del Necaxa frente al Atlético de San Luis.

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A las 19:10 horas tendremos un solo juego. Desde la cancha del estadio mundialista, el Gigante de Acero será testigo del enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul. Una cancha que le favorece a La Máquina, pues Cruz Azul ha convertido el Estadio BBVA en un territorio de dominio absoluto durante los últimos años. La escuadra celeste registra una racha perfecta en sus cinco visitas más recientes a la casa de Monterrey, acumulando cinco victorias consecutivas que incluyen encuentros de fase regular, Liguilla y torneos internacionales.

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Y para cerrar con broche de oro, desde la cancha del Estadio Banorte, el Club América recibe a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional. Las Águilas llegan con la urgencia de sumar puntos, ya que la jornada pasada cayeron ante la escuadra cementera, y un club como el azulcrema no se puede permitir perder dos Clásicos consecutivos. La hora de este vibrante partido es a las 21:15 horas.

Todos los juegos los podrás seguir en la app y sitio web de Azteca Deportes, con el minuto a minuto de las acciones más importantes de los partidos de la Jornada 9 del Apertura 2026.

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