¡Dominantes!: CU, una segunda casa para el Cruz Azul

Cruz Azul llega tras la fecha FIFA con los ánimos a tope, tras vencer al América en un encuentro amistoso en los Estados Unidos. El equipo dirigido por Martín Anselmi necesitaba un envió anímico de este tipo, después de perder tres de los últimos cuatro partidos de la Liga BBVA MX, y perder también el liderato del torneo.

El calendario para el equipo cementero no ha sido el más sencillo, y este fin de semana no será la excepción, pues la Máquina tendrá que pisar una de las canchas más difíciles del futbol mexicano para enfrentar a los Pumas en Ciudad Universitaria.

A pesar de que los de la UNAM no han perdido como locales en el actual certamen, no sería una sorpresa que ante la Máquina vieran su primera derrota en el Pedregal, y no sólo por el buen desempeño futbolístico que imponen los pupilos de Anselmi partido a partido.

¿Qué tan dominante es Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario?

Históricamente, el Estadio Olímpico Universitario se le da bien al Cruz Azul. Tan sólo en los últimos 10 partidos jugados en este emblemático estadio, el equipo de La Noria ha ganado en cinco ocasiones, por tres de los locales, y dos empates. Pero si nos vamos más atrás, la estadística es aún más contundente, pues entre el 2004 y el 2017, la Máquina ganó 12 partidos en el inmueble de la avenida insurgentes, mientras que Pumas únicamente se llevó dos triunfos, y tres duelos terminaron en empate.

Por otra parte, se espera que sea un partido de alto voltaje en las áreas de ambos equipos, pues para la fortuna de los aficionados, estos choques suelen ser de mucha actividad en las porterías. En los últimos cinco encuentros entre Cruz Azul y Pumas se han registrado un total de 19 anotaciones, por lo que se espera que el sábado haya suficientes emociones.