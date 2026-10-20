ÚLTIMA HORA: Se revelan detalles del estado de salud de Aleco Irarragorri tras ser operado de emergencia

Luego de haber sido operado de urgencia de la vesícula biliar, Aleco Irarragorri envió un mensaje a través de las redes sociales del Club Santos Laguna para compartir una actualización de su estado de salud y agradecer las muestras de cariño que ha recibido de parte de los aficionados de los Guerreros.

Te puede interesar: Chivas vs Necaxa: desde música en vivo hasta regalos y promociones en bebidas; TODO lo que podrás disfrutar en Estadio Akron

¡GOLAZO DE CALZADILLA! 🤯🔥 Atlante responde con una joya y empata el partido ante Pumas

Aleco Irarragorri comparte mensaje tras su operación de emergencia

Aleco Irarragorri celebró en grande la quinta victoria consecutiva del Santos Laguna en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio TSM, pero la euforia le pasó factura al sufrir una emergencia que derivó en una operación de vesícula biliar.

Después de la intervención quirúrgica, Irarragorri Kalb compartió un video a través de las redes sociales del Club Santos Laguna en donde comenzó felicitando a Gonzalo Pineda por su cumpleaños 44 y agradeció las muestras de cariño que ha recibido de parte de la afición.

En el video se puede ver a Aleco Irarragorri en su habitación de hospital junto a figuras del Santos Laguna como Carlos Acevedo, José Abella, Lucas Di Yorio, Gonzalo Pineda, Franco Pardo y Renato Paiva.

Los Guerreros de la Laguna se enfrentarán a los Pumas de la UNAM en compromiso de la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este miércoles 21 de octubre y buscarán su sexta victoria de manera consecutiva.

Luego de un arranque desastroso, los Laguneros han acumulado una racha de cinco victorias consecutivas que les han permitido colarse en la octava posición general de la tabla y buscarán seguir escalando posiciones.

Te puede interesar: Aleco Irarragorri es sometido a cirugía de urgencia tras el triunfo de Santos ante Querétaro