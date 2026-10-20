Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

ÚLTIMA HORA: Se revelan detalles del estado de salud de Aleco Irarragorri tras ser operado de emergencia

A través de las redes sociales del Santos Laguna, Aleco Irarragorri compartió su estado de salud tras su operación

Liga BBVA MX Apertura 2025 Cruz Azul vs Santos
Alejandro Irarragorri Kalb President of Santos during the 5th round match between Cruz Azul and Santos as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Universitario Stadium, on August 16, 2025 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Escrito por: Francisco Fernández

Luego de haber sido operado de urgencia de la vesícula biliar, Aleco Irarragorri envió un mensaje a través de las redes sociales del Club Santos Laguna para compartir una actualización de su estado de salud y agradecer las muestras de cariño que ha recibido de parte de los aficionados de los Guerreros.

Te puede interesar: Chivas vs Necaxa: desde música en vivo hasta regalos y promociones en bebidas; TODO lo que podrás disfrutar en Estadio Akron

¡GOLAZO DE CALZADILLA! 🤯🔥 Atlante responde con una joya y empata el partido ante Pumas

Aleco Irarragorri comparte mensaje tras su operación de emergencia

Aleco Irarragorri celebró en grande la quinta victoria consecutiva del Santos Laguna en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio TSM, pero la euforia le pasó factura al sufrir una emergencia que derivó en una operación de vesícula biliar.

Después de la intervención quirúrgica, Irarragorri Kalb compartió un video a través de las redes sociales del Club Santos Laguna en donde comenzó felicitando a Gonzalo Pineda por su cumpleaños 44 y agradeció las muestras de cariño que ha recibido de parte de la afición.

En el video se puede ver a Aleco Irarragorri en su habitación de hospital junto a figuras del Santos Laguna como Carlos Acevedo, José Abella, Lucas Di Yorio, Gonzalo Pineda, Franco Pardo y Renato Paiva.

Los Guerreros de la Laguna se enfrentarán a los Pumas de la UNAM en compromiso de la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este miércoles 21 de octubre y buscarán su sexta victoria de manera consecutiva.

Luego de un arranque desastroso, los Laguneros han acumulado una racha de cinco victorias consecutivas que les han permitido colarse en la octava posición general de la tabla y buscarán seguir escalando posiciones.

Te puede interesar: Aleco Irarragorri es sometido a cirugía de urgencia tras el triunfo de Santos ante Querétaro

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
20 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
20 OCT
JUÁREZ VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Atlante Live Previo

6:15 p. m.
20 OCT
JUÁREZ VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Atlante EN VIVO

6:48 p. m.
20 OCT
TIGRES VS LEÓN FECHA BIEN.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs León EN VIVO

9:05 p. m.
20 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
20 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
21 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
21 OCT
TOLUCA VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos Live Previo

5:55 p. m.
21 OCT
Toluca vs Xolos Fecha.jpg

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos EN VIVO

6:48 p. m.
21 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
21 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
22 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
22 OCT