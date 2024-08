El ‘recadito’ del Dream Team a Noah Lyles tras ganar la medalla de oro en París 2024

El equipo varonil de baloncesto de los Estados Unidos conquistó este sábado lo más lato del podio en los Juegos Olímpicos de París 2024 al vencer a la anfitriona Francia. Después de llevarse el cotejo por marcador de 98-87, la quinteta de Steve Kerr le mandó un mensaje a Noah Lyles a través de redes sociales, recordando la ocasión en que el hombre más rápido del mundo hizo comentarios menospreciando a los campeones de la NBA.

En agosto de 2023, después de conquistar por tercera ocasión consecutiva el campeonato mundial en los 200 metros, el oriundo de la Florida dio una respuesta en conferencia de prensa que de inmediato se viralizó. Sus comentarios crearon debate en los Estados Unidos e hicieron enojar a más de un basquetbolista.

“Sabes, lo que más me duele es que tengo que ver las finales de la NBA y llevan ‘campeón del mundo’ en la cabeza. ¿Campeón del mundo de qué? ¿De Estados Unidos? No me malinterpreten. Me encanta Estados Unidos, a veces, pero eso no es el mundo. Eso no es el mundo. Nosotros somos el mundo. Tenemos a casi todos los países aquí luchando, prosperando, poniendo su bandera para mostrar que están representados. No hay banderas en la NBA. Tenemos que hacer más. Tenemos que presentarnos al mundo”, dijo Lyles.

Las ligas profesionales estadounidenses suelen proclamar a sus monarcas como ‘campeones del mundo’, sin importar que la gran mayoría de los equipos, salvo algunas excepciones canadienses, están dentro de las fronteras americanas.

Casi un año después de la polémica que levantaron su comentarios, la cuenta oficial del representativo de baloncesto de los Estados Unidos ha vuelto a encender la conversación, compartiendo una foto de los campeones y acompañándola con el siguiente texto: "¿Somos los campeones del mundo ahora?”.

Noah Lyles anuncia que ya no tiene COVID-19

Este sábado Noah Lyles dio a conocer a través de redes sociales que ya no padece COVID-19. Después de quedar tercero en los 200 metros de París 2024, el atleta de 27 años reveló que había participado aunque sabía que tenía el padecimiento.

