Esta sería la razón por la que no convocaron a Zendejas a Selección

Hace unos días se reveló la lista oficial de jugadores con los que la Selección Mexicana encarará el partido amistoso ante Paraguay, donde una de las ausencias más notables fue la de Alejandro Zendejas, jugador del América, pero ahora ya se sabría la posible razón.

Zendejas es uno de los jugadores más destacados del Apertura 2022, pues con el América está dando mucho de qué hablas y se tienen muchas expectativas con él, por lo que no verlo en la lista del Tata Martino generó confusión, pero el ‘problema’ sería su doble nacionalidad.

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

La posible razón de por qué no convocaron a Zendejas

De acuerdo a distintos reportes, aunque no hay algo 100% oficial, se comenta que Alejandro Zendejas no fue llamado para el partido ante Paraguay debido a que tiene dos nacionalidades y no ha querido ‘renunciar’ a Estados Unidos, pues ir a Qatar 2022 no está garantizado.

La situación estaría así. Se comenta que el Tata Martino sí tenía contemplado al americanista para este duelo ante Paraguay, por lo que se reunieron y le comentaron que tendría que hacer el famoso trámite ‘One Time Switch’, que es la acción de los jugadores para cambiar de Federación cuando tienen una doble nacionalidad.

El entorno del americanista pediría ‘certezas’ de que será llevado al Mundial de Qatar 2022, pero como no las habría, entonces no quiso firmar esta carta de renuncia a Estados Unidos, pues confían que si no brilla con México, quizá con los vecinos del norte sí pueda.

Zendejas ha jugado con las inferiores y mayor de la Selección Mexicana, pero sólo amistosos, por lo que aún es elegible para ambos equipos. Si no va a Qatar 2022, espera que en el proceso rumbo al 2026 Estados Unidos lo considere.

La Selección Mexicana sigue buscando a sus elementos que irán a Qatar 2022, y pese a que Zendejas es buena opción, nadie tiene un lugar seguro.