¡HUMILLACIÓN! Estados Unidos golea 9-1 en su debut del Mundial Sub-20

Este lunes 29 de septiembre del 2025, el conjunto de Estados Unidos tuvo su debut en el Mundial Sub-20 y terminó goleando 9-1 a Nueva Caledonia.

Así fue la goleada de Estados Unidos

El equipo de las barras y las estrellas, dirigido por Marko Mitrovic impuso su dominio desde el pitazo inicial, con dos goles Benjamin Cremaschi al minuto 2 y 4, al minuto 7, llegó el tercero obra de Niko Tsakiris. Al minuto 28, llegó el cuarto gol, obra de Frankie Westfield.

Al 35, Nolan Norris marcó el quinto, el sexto fue obra de Cremaschi que cerró su Hat trick al minuto 37 y nuevamente Norris, marcó el séptimo al minuto 44.

En la segunda mitad, bajaron el ritmo para evitar lesiones, pero Taha Habroune al 68 consiguió el octavo y Cole Campbell al 73el noveno y último del encuentro.

Nueva Caledonia, debutante en el torneo, logró el gol de la honra mediante Wapae Antoine Simane al minuto 70, celebrando su primer tanto histórico en un Mundial Sub-20.

Esta victoria récord posiciona a Estados Unidos como líder del Grupo E, con +8 en diferencia de goles.

The #U20MNT World Cup roster has arrived! The team kicks off in Chile on September 29th! 📰 https://t.co/bj9zE1eea6 pic.twitter.com/oKeawCs7TJ — U.S. Soccer YNT (@USYNT) September 19, 2025

Así va el grupo de Estados Unidos.

El equipo de las barras y las estrellas se ubica en el Grupo E, junto a Francia, Sudáfrica y Nueva Caledonia. Estados Unidos tendrá que disputarse el liderato del grupo con Francia, dos selecciones muy llamativas.

