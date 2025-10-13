La maldición de Checo Pérez; así ha cambiado Red Bull en la F1 desde su salida

Comienza la cuenta regresiva para el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 , misma que se ha caracterizado, entre otras cosas, por las dificultades que Red Bull ha tenido para mantenerse entre las mejores escuderías de la campaña. ¿Qué tiene que ver Checo Pérez en todo esto?

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

La realidad es que, desde la salida de Sergio, Checo Pérez, de Red Bull, la escudería ha tenido que lidiar con una serie de transformaciones que le han impedido luchar seriamente por el campeonato de pilotos pese a tener a Max Verstappen. ¿Se trata de una maldición para la constructora?

¿Qué cambios se avecinan en Red Bull para la siguiente temporada de la F1?

Si bien Max Verstappen se mantiene firme en Red Bull, la escudería estaría pensando en cambiar seriamente al piloto secundario -una vez más- para la siguiente temporada. La realidad es que las actuaciones de Yuki Tsunoda no han convencido, por lo que es casi un hecho que el japonés diría adiós a la constructora.

Al menos así lo dejó entrever Sam Bird, piloto y experto en F1 quien aseguró que es “cuestión de tiempo” para que Red Bull despida al nipón, quien pese a la evolución que ha tenido en las últimas carreras no sería suficiente para mantenerse y ser el compañero de Verstappen para la siguiente temporada.

Ante este hecho, el portal Récord menciona que la opción favorita para llegar al volante de la escudería austriaca sería nada más y nada menos que Isack Hadjar, piloto francés que ha sorprendido en Racing Bulls y que podría considerarse como el segundo al mando, asiento que Checo Pérez tuvo durante tres temporadas.

¿Qué relación hay entre Checo Pérez y el terrible momento de Red Bull?

Si bien la debacle de Red Bull comenzó desde finales del año pasado, la realidad es que, desde la salida de Checo Pérez, la escudería no ha podido encontrar un piloto con la misma categoría que el mexicano y que, por ende, pueda ser un gran compañero para Max Verstappen. Cabe mencionar que, desde su salida, la constructora ha probado con dos nombres distintos, siendo estos Liam Lawson y Yuki Tsunoda.