Este fin de semana está totalmente perdido: Checo Pérez

Luego de quedar eliminado en la primera ronda de la calificación (Q1) del Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) declaró que este día “fue un desastre absoluto” y que “está totalmente perdido el fin de semana”.

Checo, subcampeón del mundo de Fórmula Uno el año pasado y tercero en el actual Mundial, que largará decimoctavo este domingo en el circuito de las calles del principado de la Costa Azul, donde ganó hace dos años, señaló:

“Hoy fue un desastre absoluto, no los encontramos y no teníamos el ritmo. En mi última vuelta, cuando las cosas parecían ir bien, llegué a las curvas 6 y 7, que estaban llenas de tráfico; y luego había unas pegatinas o algo así tiradas en la pista; y no pude sacar la vuelta que quise”, explicó el nacido en Guadalajara.

“Dos o tres décimas lo hubieran cambiado todo, pero no las saqué y desafortunadamente, las gomas estaban demasiado calientes y no pude superar la Q1", adjuntó el mexicano, que es tercero en el campeonato, con 107 puntos, 54 menos que el líder, su compañero neerlandés Max Verstappen, que tampoco tuvo su mejor día este día, ya que acabó sexto la calificación.

“Teníamos que haber estado en la Q3; y teniendo en cuenta que los márgenes han sido tan pequeños, una vuelta mejor hubiese cambiado las cosas de forma dramática. Fuimos quintos por la mañana en el último entrenamiento libre, así que sabíamos de lo que éramos capaces”, comentó Sergio Pérez que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina.

Por último, Checo comentó, “Tenemos buen ritmo de carrera aquí, pero no podemos hacer nada desde esta posición, ya que aquí es prácticamente imposible adelantar. Está totalmente pedido el fin de semana”.

El objetivo es la victoria: Charles Leclerc

Por su parte, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá primero este domingo, declaró tras firmar su vigésima cuarta ‘pole’ en la F1 que su “objetivo es la victoria, obviamente”.

“Ha sido agradable. La sensación después de una vuelta de calificación es siempre especial, aquí. Y estoy muy, muy contento con esta vuelta”, manifestó Leclerc, que es segundo en el Mundial, a 48 puntos del triple campeón mundial.

“Ahora somos un equipo más fuerte. Estamos en una posición más fuerte. Y estoy convencido de que podemos lograr grandes cosas mañana. Y, obviamente, ganar es el objetivo”, declaró el piloto de Ferrari.