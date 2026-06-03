Rayados de Monterrey tiene a su primer refuerzo internacional pero llega con SUSPENSIÓN de 8 partidos

Rayados de Monterrey ya tiene su primer refuerzo para el Apertura 2026, tras la llegada de Almeyda en el equipo. El club empieza su preparación para el siguiente torneo en el que buscará ganar las diferentes competiciones que tendrá que disputar.

El primer refuerzo de Rayados de Monterrey

El primer jugador que será refuerzo para Rayados de Monterrey es el portero Esteban Andrada. El argentino regresa a Rayados de Monterrey luego de estar de prestamo con el Real Zaragoza, el cual no hará valida la opción de compra.

Fue el propio Matías Almeyda el que confirmó que el futbolista seguirá en el equipo pues aun tiene contrato hasta el verano de 2027, por lo que el club consideraría la opción de renovar su vínculo.

La fuerte sanción que debe de cumplir Esteban Andrada

Esteban Andrada se tendrá que perder varios encuentros con Rayados de Monterrey pues debe de cumplir con una sanción de 13 partidos de suspensión luego de haber agredido al futbolista del Huesca, Jorge Pulido. En un encuentro con el Real Zaragoza de la Segunda División de España, el futbolista terminó soltando un fuerte golpe por lo que no podrá disputar los siguientes 13 encuentros.

❌ Se confirma sanción de 13 PARTIDOS para Esteban Andrada 🇦🇷, arquero del Real Zaragoza que le propinó este tremendo puño a un jugador del Huesca. Se espera también una sanción interna de parte del club español para el golero argentino.pic.twitter.com/czsZDegtZl — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) April 29, 2026

Hasta el momento, el cancerbero ha cumplido con cinco de esos 13 encuentros. Con su baja, Almeyda no podrá hacer uso del portero hasta la mitad del torneo pero sería su calidad bajo los tres palos los motivimos suficientes por los cuales lo quiere mantener dentro del equipo.